A kórházban stabilizálták a lövöldözésben megsérült szökött rab állapotát

Stabilizálták az ítélethirdetés után megszökött, majd üldözés közben meglőtt rab állapotát a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézetben - közölte Bodzay Tamás orvosigazgató-helyettes péntek este az MTI-vel.Tájékoztatása szerint a XV. kerületben történt lövöldözésben megsérült középkorú férfit súlyos, életveszélyes állapotban vitték az intézetbe.Szakszerű ellátása megtörtént, állapotát stabilizálták, jelenleg az intenzív osztályon ápolják - tette hozzá az osztályvezető főorvos.A 35 éves Sz. Károly a Fővárosi Törvényszék V. kerületi, Markó utcai épületében ítélethirdetés után támadta meg a biztonsági felügyelőt, akinek a fegyverét is sikerült elvennie.A szökött rab az épületből kiérve megállított egy autót, és vezetőjét fegyverrel kényszerítette arra, hogy segítse a menekülésben.A rendőrség ezután elrendelte a főváros rendőri zárását, és hajszát indított a menekülő férfi elfogására.A rabot végül a XV. kerületi Szentmihályi út és Nyírpalota út kereszteződésénél sikerült feltartóztatni.Mivel a rendőrök felszólítására, majd figyelmeztető lövéseire nem állt meg, a rendőrök többször rálőttek a férfira, majd elfogták. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.Nem hibázott az a felügyelő, akinek elvette fegyverét egy elítélt pénteken a Fővárosi Törvényszék egyik tárgyalótermében - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BvOP) kommunikációs főosztálya az MTI-vel.A közlemény szerint a BvOP belső vizsgálatának elsődleges megállapításai szerint a fogvatartott előállítását végző biztonsági felügyelő "feladatát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és belső normáknak megfelelően látta el, szakmai hibát nem követett el".Kifejtették: a bírósági tárgyalás kezdetekor az ügyben eljáró bíró úgy rendelkezett, hogy vegyék le a bilincset a fogvatartott kezéről. Az elítélt ezt kihasználva támadta meg az őt előállító biztonsági felügyelőt.A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló rendelet szerint a "büntetőügyben történő előállításkor az eljáró ügyészség vagy a bíróság elrendelheti az alkalmazott mozgáskorlátozó eszköz eltávolítását. Az előállító biztonsági felügyelő az erre vonatkozó rendelkezést köteles végrehajtani. Az intézkedés nem vonatkozhat a vezető és a lábbilincs eltávolítására" - írták.A megtámadott felügyelő megsérült, a fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórházba szállították, ahol a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és helyettese meglátogatta - tették hozzá.A 35 éves Sz. Károly a Fővárosi Törvényszék V. kerületi, Markó utcai épületében az ítélethirdetés után támadta meg a biztonsági felügyelőt, akinek a fegyverét is sikerült elvennie.A szökött rab az épületből kiérve megállított egy autót, és vezetőjét fegyverrel kényszerítette arra, hogy segítse a menekülésben.A rendőrség ezután elrendelte a főváros rendőri zárását, és hajszát indított a menekülő férfi elfogására.A rabot végül a XV. kerületi Szentmihályi út és Nyírpalota út kereszteződésénél sikerült feltartóztatni.Mivel a rendőrök felszólítására, majd figyelmeztető lövéseire nem állt meg, a rendőrök többször rálőttek a férfira, majd elfogták. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.A fegyveres férfit a rendőrség elfogta, a rendőri készültségrőlis készült -A férfit Újpalotán, a Szentmihályi út és a Nyírpalota út sarkán a rendőrök leszorították, ami után gyalogosan menekült tovább, és lövöldözni kezdett. A rendőrök rálőttek, ainformációi szerint válságos állapotban szállították kórházba.Megszökött egy fogoly pénteken az ítélethirdetést követően a Fővárosi Törvényszék egyik tárgyalóterméből - közölte a Fővárosi Törvényszék Sajtótitkársága az MTI-vel.A közlemény szerint az elítélt, akire garázdaság és rongálás vétsége miatt a törvényszék 1 év 1 hónap börtönbüntetést szabott ki jogerősen, az ítélethirdetést követően, a kézbilincs felhelyezésekor dulakodni kezdett a büntetés-végrehajtási őrrel. A dulakodás során az elítéltnek sikerült megszereznie az őr fegyverét és lábbilinccsel a lábán kimenekült a tárgyalóteremből.Az eljáró bírói tanács időközben a történtekről értesítette a Fővárosi Törvényszék biztonsági szolgálatát, amelynek egyik tagját a menekülő elítélt fegyverrel túszul ejtette. A tússzal kimenekült az épületből, és fegyverével megállásra kényszerített egy autót.Ezt követően az elítélt a túszt elengedte, majd beszállt a kocsiba és a sofőrrel együtt elhajtott a helyszínről - írták.Hozzátették: a törvényszéken senki sem sérült meg.A foglyot erőszakos bűncselekmények miatt korábban már elítélték, és jelenleg is jogerős büntetését töltötte más bűncselekmény miatt - olvasható a közleményben.Pénteken délben a Fővárosi Törvényszéken egy rab a tárgyalásán elvette az egyik őr fegyverét, amit az őr fejéhez szorított, így tudott megszökni az épületből, amely előtt egy autót szerzettA hírportál információi szerint autós üldözés indult. A rendőrök a nyomába szegődtek.