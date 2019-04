A kórházi ágyában fulladt meg egy lekötözött beteg Budapesten

Rejtélyes haláleset történt az egyik budapesti kórház pszichiátriai osztályán: az egyik beteg csütörtök reggelre virradóan megfulladt az ágyában, írja a Blikk – Rendőrautókat láttam a kórház előtt, a rendőrök a 3. emeletre mentek. Akkor hallottam, hogy megfulladt az egyik beteg – mondta el a lapnak egy látogató.A lap információi szerint, a több kerületet is ellátó intézmény pszichiátriai zárt osztályán gyakran fordulnak elő problémás betegek, akik elmezavar vagy kábítószer hatása alatt öntudatlanul őrjöngenek. Félő, hogy ilyenkor kárt tesznek magukban vagy a környezetükben, emiatt bevett gyakorlat, hogy kikötik őket a kórházi ágy egyik oldalára erősített rácshoz. A zavart betegek ilyenkor kapnak nyugtatót is, és állandó felügyelet alatt állnak. Ez történt a később elhunyt pácienssel is: úgy tudjuk, az egyik kezét és az egyik lábát rögzítették a rácshoz.Ő azonban minden bizonnyal szabadulni akart, így hadonászni, csúszkálni kezdett, emiatt a feje beszorult a rácsok közé, és reggelre megfulladt.A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Blikknek megerősítette, hogy indult eljárás az ügyben.Megkeresték az érintett kórházat is, hogy megtudják, indult-e belső vizsgálat, ám eddig nem reagáltak a kérdéseikre.