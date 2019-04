Ezek miatt a bombák miatt bénult meg fél Budapest - Újabb fotók

Sikerült kiszerelni a gyújtószerkezeteket

Sikerült kiszerelni a gyújtószerkezeteket a fővárosi BAH-csomópontnál talált két nagyobb bombából - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje szerdán délben az MTI-vel.Markovics Zita elmondta: az 50 és a 100 kilogrammos bombából is sikerült kiszerelni a gyújtószerkezetet. A 100 kilós bombáét a helyszínen semmisítik meg, mert az nincs szállítható állapotban.A XII. kerületi Koltai Jenő Sportcentrum területén zajló építkezés során több, különböző típusú második világháborús robbanószerkezetet találtak. A hatástalanítást célzó művelet idejére mintegy fél kilométeres körben kiürítették a városrészt, lezárták a BAH-csomópontot, valamint az Alkotás utca és a Hegyalja út egy szakaszát.Összesen 547 lakást, két irodakomplexumot, a MOM Parkot, a Novotel egyik szárnyát, valamint a Bara Hotelt vizsgálták át és ürítették ki. A műveletben csaknem 370 ember vett részt.A művelet miatt a BKK több járata is terelve közlekedik.A BAH-csomópont teljes területét lezárták, nem lehet bemenni sem autóval, sem gyalogosan a környékre - tájékoztatta a fővárosi kormányhivatal az MTI-t szerda délelőtt.A gyújtószerkezet kiszerelése, valamit a hatástalanítás idején mindössze egy tűzszerész tartózkodik majd a bombáknál.A Budapesti Közlekedési Központ a Facebook-oldalán azt írta:A 17-es és a 61-es villamos terelve a Krisztinaváros át közlekedik, a Móricz Zsigmond körtér és a Déli pályaudvar közötti megállókat nem érinti.A 8E autóbusz módosított útvonalon közlekedik, a Süveg utca és a Döbrentei tér közötti megállókat nem érinti.A 110-es és a 112-es autóbusz terelve jár, nem érinti az Apor Vilmos tér és a Sánc utca közötti megállókat.A 139-es, a 140-es, a 140A és a 142-es autóbusz rövidített útvonalon a külső végállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik.A 212-es autóbusz módosított útvonalon jár, Svábhegy felé nem érinti az Alsóhegy utca és a Galántai utca közötti, a Boráros tér felé pedig a Királyhágó tér és a Petőfi híd, budai hídfő közötti megállókat.A honvédségi tűzszerészek megállapítása szerint a fővárosi BAH-csomópontnál talált robbanótestek - közölte a fővárosi kormányhivatal szerda délelőtt a honlapján.Azt írták: a robbanótestetek kívülről rozsdásak, de a gyújtószerkezetük érintetlen.A kiszerelt gyújtószerkezet állapotától függően döntik el a tűzszerészek, hogy elszállítják, vagy helyben hatástalanítják.