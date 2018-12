Felkészült az európai parlamenti választásokra a Fidesz-KDNP - videó

A Fidesz-KDNP felkészült az EP-választásokra, az országos választmány csütörtökön döntött a választási listáról. Trócsányi László vezeti majd a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) választási listáját. Az igazságügyi minisztert egyben európai biztosnak is jelölik - jelentette be a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója budapesti sajtótájékoztatóján. Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, hogy EP-választásnak még sosem volt akkora tétje, mint a jövő évinek: a bevándorláspárti politikának véget kell vetni az Európai Parlamentben, és ezt az európai emberek tehetik meg.Kijelentette: a Fidesz-KDNP felkészült az EP-választásokra, az országos választmány csütörtökön döntött a választási listáról.közzétett 21 fős lista a következő:A kommunikációs igazgató azt mondta, hogy a mostani, bevándorláspárti brüsszeli vezetés migránsok milliói előtt nyitotta ki Európa kapuit, és ezzel veszélybe sodorta a kontinenst.Brüsszel, semmit sem tanulva az elmúlt évek borzalmas terrortámadásaiból, még több migránst akar hozni Európába - tette hozzá a politikus, jangsúlyozva: a magyarok ezt nem fogadhatják el, a Fidesz-KDNP-nek az a célja, hogy megőrizzék az ország biztonságát és megvédjék a kultúráját.Az ellenzék már bebizonyította, hogy ebben a küzdelemben rájuk az Európai Parlamentben sem lehet számítani, mert Brüsszelt képviselik Magyarországon - jelentette ki. Ehelyett olyan jelöltekre van szükség, akik Magyarországot képviselik Brüsszelben, és ebben a küzdelemben csak a Fidesz-KDNP-ben lehet bízni - szögezte le.Az elmúlt napok kormányellenes tüntetéseire vonatkozó kérdésre Hidvéghi Balázs azt felelte: az ellenzék politikusai közül többen is elismerték, hogy a demonstrációk már régen nem a munka törvénykönyvének módosításról, hanem a hatalomról szólnak. Az ellenzék nem tudja elfogadni a választás eredményét, ezért folyamodik erőszakhoz, provokációhoz - tette hozzá. Mint mondta, a demonstrációkon felfedezhető "a Soros-féle szervezetek" befolyása és részvétele; a magyar emberek többsége "döbbenten áll" az erőszak láttán.A törvénymódosítás a magyar munkavállalók érdekeit szolgálja, mert aki többet akar dolgozni, az ezt legálisan, több fizetésért és bérért teheti meg - mondta a kommunikációs igazgató.Rákérdeztek arra is, hogy szerdán őrizetbe vették Ódor Ferencet, a Fidesz korábbi képviselőjét. Hidvéghi Balázs azt mondta, hogy mindenkire egyformán vonatkoznak a törvények, azokat mindenkinek be kell tartania, az ártatlanság vélelme azonban mindenkit megillet, amíg a bűnössége be nem bizonyosodik.A politikust megkérték, hogy véleményezze: az MSZP, a DK és a Párbeszéd előválasztást akar tartani januárban, hogy egyetlen jelöltet tudjanak állítani a főpolgármester-választáson. Az ellenzék "összefogósdiban és castingban is elég erős", látható, hogy őket régóta már csak a pozíciók megszerzése érdekli, nem a budapesti választókért, hanem a saját érdekükben lépnek fel - fogalmazott válaszában Hidvéghi Balázs.