Fidesz: Soros György továbbra is Magyarországra akarja kényszeríteni a bevándorlást

Soros György célja semmit sem változott, továbbra is Magyarországra akarja kényszeríteni a bevándorlást - mondta Halász János , a Fidesz-frakció szóvivője keddi sajtótájékoztatóján.A kormánypárti politikus szerint Soros György fiának hétfői megnyilatkozása is azt bizonyítja, hogy Sorosék céljai semmit sem változtak, ugyanazt akarják, amit eddig is: Soros György Magyarországra akarja kényszeríteni a bevándorlás."Beleszólnak a belpolitikánkba, meg akarják buktatni a nemzetállamokat, hogy a bevándorlást menedzseljék" - fogalmazott ki Halász János, aki szerint mindehhez a "brüsszeli bürokrácia asszisztál" és továbbra is Soros György tervének a végrehajtásán dolgozik.Hangsúlyozta: a bevándorláspárti erőknek ugyanis nem érdeke, hogy a nemzetállamok meg tudják magukat védeni, céljuk, hogy migránsokkal árasszák el Európát, azt akarják, hogy Európa összes országa, így Magyarország is, bevándorlóországgá változzon.Úgy vélte: "Soros György és hálózata" továbbra is minden megtesz azért, hogy a bevándorlás útjában álló akadályokat eltávolítsa, ezért támadják a magyar emberek által kijelölt bevándorlás-politikát, amivel sikerült megvédeni az országot az illegális migrációtól.Halász János mindezt a Fidesz-KDNP nevében elfogadhatatlannak és felháborítónak nevezte, és emlékeztetett: a Fidesz-KDNP képviselőit arra hatalmazták fel a magyar emberek, hogy küzdjenek a bevándorlás megállításáért, a nemzetek Európájáért és a keresztény kultúra megvédéséért."A magyar emberektől kapott mandátum bennünket kötelez, nem engedünk semmilyen nyomásgyakorlásnak, ami a magyar bevándorlás-politika megváltoztatására irányul" - jelentette ki.Az Index írt arról, hogy a Közép-európai Egyetem hétfői diplomaosztóján felszólalt Soros György fia, Alex Soros, aki többek között azt mondta: a CEU-t betiltották, és ennek következtében ténylegesen elüldözték Magyarországról, azonban nem győzték le, mert valójában virágkorát éli majd Bécsben és szerte a világban. Alex Soros az Index tudósítása szerint hozzátette: ennek biztosítása céljából "feltőkésítik az egyetem alapítványát úgy, hogy a CEU a jövőben is folytathassa sikeres tevékenységét". Alex Soros a cikk szerint arról is beszélt: nem adták fel a Magyarország, a magyar emberek érdekében folytatott tevékenységüket.