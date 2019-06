Három magyar csapat vesz részt a Shell Eco-marathon Europe versenyen

Három magyar csapat tesz kísérletet energia-hatékonysági rekord felállítására a Shell Eco-marathon Europe versenyen London külvárosában július 1. és 5. között - közölte a kommunikációval megbízott ügynökség az MTI-vel.



Idén világszerte 25 ország mintegy 160 csapata készül az egyedi építésű és fejlesztésű járműveikkel, hogy két versenyszámban tegye próbára műszaki és tervezői tudását. Az első a távolsági verseny, amely azt méri, melyik csapat járműve tudja megtenni a legtöbb kilométert 1 liter üzemanyaggal vagy 1 kilowattóra energiával. A másik pedig a vezetői világbajnokság, amelyben eldől, ki a világ leggyorsabb és legenergiahatékonyabb pilótája. Magyarországról idén három csapat vesz részt a megmérettetésen, akik ebben az évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium védnöksége alatt utaznak Londonba.



A győri Széchenyi István Egyetem SZEnergy csapata az előző konstrukciójuknál még energiahatékonyabb, teljesen új járművet épített az idei versenyre. A győri diákok a városi koncepció kategóriában versenyeznek egyedüli magyar csapatként. Az új elektromos autó leglátványosabb eleme a csepp alakú, áramvonalas karosszéria minimális homlokfelülettel és optimalizált orrkúppal.



A prototípus kategóriában indul szintén elektromos járművével egyetlen magyar középiskolás résztvevőként a kecskeméti Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola Kandó Electric csapata. Az idei versenyre a kecskeméti diákok telemetriai rendszert is fejlesztettek a járműhöz, amelynek a segítségével olyan adatokat szerezhetnek az autóról és a pályáról verseny közben, amivel még nagyobb energiahatékonyságot érhetnek el.



A Szegedi Tudományegyetem STECO csapata két év után tér vissza a versenybe ugyanebben a kategóriában. A jobb hatásfok érdekében kicserélték a motort és az azt vezérlő elektronikát is átalakították. A csapat az elmúlt időszakban a finomhangolásra és a tesztelésekre helyezte a hangsúlyt, hogy még energiahatékonyabbá tegyék elektromos autójukat, és így megdönthessék korábbi rekordjukat. Terveik szerint 1 kilowattóra energia felhasználásával több mint 300 kilométert tesznek majd meg.



Az idei verseny legnagyobb újdonsága a teljesen új helyszín és ismeretlen versenypálya, amely nemcsak technológiailag állítja kemény feladat elé a járműveket és a tervezőiket, hanem a csapat stratégiáját is próbára teszi. Napjainkban Ázsiában, Amerikában és Európában évente két versenyszámban tartanak Shell Eco-marathon programokat. A megmérettetés célja, hogy ösztönözze a tudományos, a technológiai, a mérnöki és a matematikai pályára készülőket. A középiskolás és egyetemi csapatok feladata, hogy a dizájn-, a technológiai és a mérnöki szempontokat figyelembe véve építsék meg energiahatékony járműveiket. Az első Shell Eco-marathont 1985-ben Franciaországban rendezték meg, ahol 25 fa autó sorakozott fel a rajtvonalnál. Az azóta eltelt 34 év során a verseny egy több ezer résztvevővel rendelkező eseménysorozattá nőtte ki magát, amelyet világszerte 50 ország részvételével 9 helyszínen tartanak meg.