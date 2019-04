Novák: több unoka után több nagyszülői gyed is igénybe vehető

- közölte a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár egy csütörtöki budapesti idősklub-találkozón. Novák Katalin a családvédelmi akcióterv időseket érintő részeit ismertetve azt mondta, jövőre a dolgozó szülők átadhatják gyedjogosultságukat valamelyik - még nem nyugdíjas - nagyszülőnek.A gyedjogosultság akkor adható át valamelyik nagyszülőnek, ha mindkét szülő - illetve egyedülálló esetén a szülő - dolgozik. A gyed összegét ebben az esetben a nagyszülő fizetése alapján határozzák meg - mondta a családügyi államtitkár., és legfeljebb az otthonában folytathat keresőtevékenységet, hiszen a cél, hogy gondoskodjon a gyerekről, vagy a gyerekekről akár a saját, akár a szülők háztartásában.Novák Katalin a kormányzati családpolitika idősebbeket érintő újabb elemei között említette, hogy a központi közigazgatásban dolgozók - unokánként - 5 napos nagyszülői szabadságot kapnak.Megemlítette, hogyEddig 247 ezren éltek e lehetőséggel.Az államtitkár a II. Országos Gyalogló Idősklub találkozón, a városligeti Vajdahunyadvárban tartott rendezvényen közölte azt is, hogy pályázatot írtak ki a gyaloglóklubok számára.Novák Katalin szerint a Monspart Sarolta tájfutó világbajnok segítségével életre hívott gyalogló mozgalom az újabb klubok alakulásával országos hálózattá és igazi közösséggé alakulhat az aktív életre vágyó idősebbek számára.Testmozgással lehet teljes az élet - mondta -, és bárki, akár 65 év felett is, megtapasztalhatja, mennyi erőt és energiát szabadhat fel a mozgás.Arra hívta fel a figyelmet, hogy a társadalomnak bővülő erőforrást jelenthetnek az aktív életet élő, fizikailag, lelkileg és szellemileg is jó erőben lévő idősek, akiknek az aránya évről-évre nő.Ismertette: 2000-ben a magyar társadalom minden hetedik tagja volt 64 évesnél idősebb, tavaly már minden ötödik, az előrejelzések szerint 2030-ra pedig minden negyedik.Az államtitkár szerint nem mindegy, hogy az idősebb emberek hogyan tudják tartalommal megtölteni az életüket, hiszen azzal, hogy vigyáznak az egészségükre, nem csak maguknak és a családjuknak, de még a nemzetgazdaságnak is nagy szolgálatot tesznek.