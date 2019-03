Orbán: felértékelődik a NATO szerepe

A Varsó melletti Wesolában ünnepséget rendeztek annak alkalmából, hogy Magyarország, Lengyelország és Csehország húsz, Szlovákia pedig tizenöt éve csatlakozott a NATO-hoz.



Az eseményen tartott beszédében Orbán Viktor kiemelte: a katonai missziókat azért vállalják, hogy ott és azok kapják meg a segítséget, ahol és akiknek szüksége van rá. "Ha mi nem visszük oda idejekorán a segítséget, akkor a problémák jönnek el hozzánk" - fogalmazott.



A miniszterelnök köszönetet mondott a visegrádi országoknak, amiért segítettek megvédeni Magyarország déli határát a migránsoktól.



Emlékeztetett: az észak-atlanti szövetség azzal a céllal jött létre, hogy békét, biztonságot, stabilitást és jólétet teremtsen előbb az atlanti térségben, majd az egész világon. "Ezt akarjuk megőrizni ma is", továbbá elvinni azoknak is, akik jelenleg polgárháborús körülmények között élnek - mutatott rá.



A kormányfő szerint "katonáink nehéz küldetésekben is megállták a helyüket".



Úgy vélte, a visegrádi országok gazdasági ereje lehetőséget ad, hogy meg is haladják a NATO-tagsággal járó vállalásaikat.



Orbán Viktor hangsúlyozta: hosszú évtizedek óta nem kellett szembenézni olyan zavaros nemzetközi helyzettel és terrorfenyegetéssel, mint manapság, de "nemcsak szavakkal veszünk részt" a terrorellenes küzdelemben, hanem katonáinkkal is. Magyarországról ma 692 katona szolgál a világ különböző pontjain, és hamarosan újabb 130 katona csatlakozik hozzájuk - közölte.



Mint mondta, olyan szintre akarják fejleszteni a hadsereget, hogy meg tudja védeni Magyarországot és a NATO-ban is megállja a helyét.



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a katonák esküt tettek, akár életük árán is megvédik hazájukat. Békében és biztonságban tudni hazánkat, a minket megtartó civilizációt és kultúrát olyan cél, amelyért érdemes a legnagyobb kockázatot is vállalni - mondta. Hozzátette: az ilyen katonáknak köszönhető, hogy a NATO fennállásának 70 éve alatt a történelem valaha volt legsikeresebb és legerősebb katonai szövetsége lett, és ennek a következő években is így kell maradnia.



Az ünnepség után fegyveres erők katonai bemutatót tartottak.