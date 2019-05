Orbán: Magyarország a déli határszakaszán Ausztria határát is védi

Magyarország a déli határszakaszán Ausztria határát is védi - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten, miután tárgyalt Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével.



Orbán Viktor a közös nemzetközi sajtótájékoztatón azt mondta: Heinz-Christian Strachéra és pártjára volt szükség ahhoz, hogy az osztrák álláspont bevándorlásellenessé változzon, és szimpátiával figyelje a magyar határvédelmet.



Arról is beszélt, hogy szeretnék, ha olyan változások történnének Európában, mint amilyenek Ausztriában történtek. Ha Ausztriában lehetséges, hogy a jobbközép kormányzópárt együttműködik a jobboldali, hazafias párttal, miért ne történhetne meg ez európai szinten is - vetette fel, úgy fogalmazva, hogy ami Bécsben működik, az Brüsszelben is működőképes lehet.



A találkozón egyetértés volt abban is, hogy a keresztény kultúrának elsőbbséget kell adni - mondta Orbán Viktor.