Szili Katalin: a kormány gazdasági és családtámogatásokkal segíti a felvidéki magyarságot

Szili Katalin felidézte, nemrég volt 25 éve annak, hogy a felvidéki magyar választott képviselők Komáromban megfogalmazták a szlovákiai magyarságot érintő legfontosabb céljaikat. Egyebek mellett - folytatta - társnemzeti státuszt szerettek volna, azt, hogy ahol a magyarság számaránya eléri a lakosság 10 százalékát, ott legyen hivatalos nyelv a magyar, és a hivatalokban részarányosan legyen magyar foglalkoztatás.



Megjegyezte: akkor 11,5 százalék volt a magyarság aránya Szlovákiában, jelenleg viszont nem éri el a 10 százalékot. Nem annyira az elvándorlás, hanem inkább az asszimiláció jellemző - tette hozzá.



Szili Katalin elmondta: a magyar gazdaság javuló helyzete a határon túli magyarságnak is sokat jelent. Ennek köszönhető, hogy a kormány támogatást nyújt a felvidéki, a vajdasági, a kárpátaljai és az erdélyi magyaroknak is. Ez gazdasági, oktatási, kulturális támogatást jelent, segíti az önazonosság megőrzését, valamint azt, hogy a magyarság a szülőföldjén fejlődhessen gazdaságilag.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány családpolitikai eszközökkel is támogatja a határon túli magyarokat, példaként említette a Köldökzsinór programot. Kiemelte a Rákóczi Szövetség Felvidékről indult kezdeményezését is, amelynek keretében tízezer forintos támogatást adnak mindenkinek, aki magyar iskolába íratja gyermekét. Az idén beiratkozottak száma jelentősen nőtt az előző évekhez képest - mondta a miniszterelnöki megbízott.