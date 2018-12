Téliesebbre fordul az időjárás a hétvégén: sokfelé havazhat, helyenként akár 15 centiméternyi hó is hullhat

Nem csak hajnalban lehetnek mínuszok, napközben is fagypont körül alakulnak az értékek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken az Alföld nagyobb részén és Budapest tágabb környezetében még több órára kisüthet a nap, majd kora délutántól dél felől fokozatosan beborul az ég. Délutánig számottevő csapadék nem lesz, késő délutántól kezdve azonban dél, délnyugat felől egyre többfelé várható havazás (késő délután a déli határvidéken még átmenetileg havas eső is lehet). Hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, napközben mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton többfelé várható havazás, a Tiszántúl keleti felén esetleg havas eső. Északnyugaton nem valószínű számottevő hóréteg kialakulása, ugyanakkor a déli, délkeleti megyékben mintegy 5-15 centiméternyi hó is hullhat. A szél megélénkül a Nyugat-Dunántúlon és Tokaj-hegyalja térségében megerősödik, emiatt arrafelé hófúvás is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és 0, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 1 fok között valószínű.



Vasárnap nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Az ország keleti felén egyre kevesebb helyen havazhat. A minimumhőmérséklet általában mínusz 3 és mínusz 1 fok között alakul, de a kevésbé felhős nyugati tájakon mínusz 8 és mínusz 5 fok közé is hűlhet a levegő. A nappali maximumok mínusz 1 és plusz 2 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.