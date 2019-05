Május 25-26: Városi gyereknap az Erzsébet Ligetben

A legkisebbeket igazi hagyományos gyerekmegőrzővel várják, ami kis pihenést nyújt a színes forgatagban. Készülnek még tudománysátorral, és környezetvédelmi játékokkal a világ kis felfedezőinek.Ezen túl rengeteg előadásra és bemutatóra is számíthatnak a kilátogatók: ilyen például a ló-, és kutyaterápiás bemutató, az örökbefogadott állatok találkozója, de különböző tánciskolák is fergeteges show-val szórakoztatnak, valamint régi népi és hagyományőrző játékok is kipróbálhatók lesznek.