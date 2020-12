Gelencsér Timi nosztalgiázik, időről időre visszaidézi az elmúlt hónapok táncos produkcióit. Hiányzik neki a műsor.

Gelencsér Timi közösségi oldalán osztott meg egy kivételes fotót: A szépségkirálynőt a Dancing with the Stars showjában, tánc közben kapták lencsevégre. Timi egy lenyűgöző ruhában mutatta meg karcsú alakját, a kivételes táncmozdulat közben pedig égig érő lábait is megvillantotta – olvasható a TV2 oldalán.

Nem kérdés, a rajongókat azonnal levette a lábáról a nem mindennapi bejegyzéssel!

Az emlékezetes tánc pedig, ahonnan a kép származik, itt látható: