Bokréta került a Vestfrost csarnokára - új termékeket fejleszt a csongrádi hűtőgépgyár

Mint arról korábban beszámoltunk, bővíti gyártó- és raktározási kapacitását a Vestfrost Zrt. Csongrádon. A dán tulajdonú vállalat csaknem hatezer négyzetméteres új csarnokának váza már áll, most ezt megünnepelve helyeztek el egy virágkoszorút a 13 és fél méter magas gerincen.Lars Knudsen, az A/S Vestfrost vezérigazgatója elmondta, 2010-ben vásárolták meg a Frigoluxot és hozták létre a Vestfrost Zrt.-t. Az ital-, bor- és promóciós célra használható hűtőket gyártó cég a megalapítása óta dinamikusan fejlődik, jelenleg 185 embernek ad munkát a városban.– Az új csarnokban a harmadik negyedévben, azaz fél éven belül megindul a termelés, ezzel 93 új munkahely jön létre. Ezzel a beruházással cégünk új termékek gyártásába kezd két nemzetközi vállalat számára, amely termékek fejlesztése folyamatban van telephelyünkön – mondta el Lars Knudsen.A város polgármestere, Bedő Tamás megköszönte, hogy a cég Csongrádot választotta, hisz az itt élő és itt dolgozó emberekben. Kiemelte, az új beruházással a vállalat még inkább meghatározó foglalkoztatója lesz a városnak.Az ünnepség fénypontjaként Gattyán László, Vestfrost Zrt. vezérigazgatója akasztotta fel a bokrétát az épülő csarnok legmagasabb pontjára. A beruházás értéke 4,4 milliárd forint. Ebből 1,8 milliárd forint az épület, 2,6 milliárd forint pedig technológiai fejlesztés. A projektet 1 milliárd forinttal támogatja a magyar állam. A teljes beruházás 2021. december 31-éig fejeződik be.