Elfogadta a költségvetést a csongrádi testület

Az ülés egy perces megemlékezéssel kezdődött a közelmúltban elhunyt Licsicsányi István helytörténész, nyugalmazott honvéd alezredes emlékére.



A város idei költségvetéséről már január eleje óta zajlottak az egyeztetések, így a testületi ülésre nem maradt vitás kérdés. Nincs kockázat a költségvetésben, működési szempontból biztonságos évnek néz elébe Csongrád, legfeljebb az új feladatok hozhatnak új kihívásokat, hallhattuk Bedő Tamás polgármestertől. A költségvetést a testület egyhangúan fogadta el. A büdzsé főösszege 4,8 milliárd forint, ennyiből gazdálkodik idén a város.



A képviselők meghallgatták az Alföldvíz Zrt. munkatársait is, tőlük leginkább arra lettek volna kíváncsiak, hogy a csongrádiak által befizettet díjakból mennyi ment fejlesztésre az elmúlt években, illetve mit lehet tenni a vízminőség javításáért. Ezzel kapcsolatban Csáki Lajos és Dénes Sándor, a cég képviselői elmondták, a gördülő fejlesztésként meghatározott évi tizenöt millió forintos keret valóban nem sokra elég, ahhoz viszont, hogy minőségi javulást érjenek el, azaz a víztornyot és a csomópontokat rendbe hozzák, állami vagy uniós források szükségesek.



Döntöttek arról is, hogy a felújított bökényi Kereskedelmi és Szolgáltató Központ, illetve ahogy a helyiek ismerték, a „Papucsos" névadásáról megkérdezik a közvéleményt is, a helyi újságban, illetve az interneten is lehet majd szavazni. Az is kiderült, hogy a víziturizmus fellendítése érdekében kishajókikötőt építenek majd a Tiszán, illetve a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. élére is új vezetőt kellett találni a cég eddigi vezére, Szabóné Fábián Mária lemondása miatt. A testület zárt ülésen döntött az ügyben: pályázati úton keresnek új vezetőt, addig is idén június 30-ig Kanalasné Donka Erika látja el a vezetői feladatokat megbízottként.