Félmilliárdból újult meg Bökény: parkolókat, játszótereket építettek, és ott lett sétány, ahol a diákok kitaposták

Az Ifjúság tértől egészen a Bökény végéig ér az a terület, amelyet a Zöld Város projektben fel tudott újítani a város. A munkák még tavaly nyáron kezdődtek, 500 millió forintból, ez teljes egészében európai uniós támogatás.A pályázat eredményeként több játszótér is megújult: az Ifjúság téren új játékelemekkel bővült a kínálat, a nagyobbak és a felnőttek pedig szabadtéri fitneszeszközöket használhatnak. A Tulipán utcai játszótéren új hinta, mászóvár épült. A Raisio utca végi „dühöngőben" felújították a pályát, játszótérré és fitneszparkká alakították a mellette lévő kihasználatlan területet. Az Orgona utcában óvodáskorú gyermekek számára alakítottak ki egy bekerített, zárható játszóteret, ivókúttal.Az Összefonódás szobor környéke is megújult. A Csongrádon „Bélcsavarodásként" ismert alkotás környékét és a park járdáját viakolorral burkolták egészen a Sághy Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskoláig. A középiskola és a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény által közrefogott közpark is megújult. A diákok által az évek során vágott csapást sétánnyá alakították, ennek mentén új fákat telepítettek. Dr. Szarka Ödön szobrának környezetében padokat helyeztek el. A zöld felületek karbantartásához kistraktort és fűnyírókat szereztek be.A pályázat másik fő eleme a gazdaságélénkítési tevékenység volt. Felújították, energetikailag korszerűsítették, és új funkciót kapott a „Papucsosként" ismert volt étterem. Az épület kereskedelmi és szolgáltatóközpont lett, ahol civil szervezetek mellett egy büfé is helyet kap, valamint az épület előtti tér is megújult.Fontos része volt a programnak az útfelújítás is: új bekötőút épült a Tulipán utca 7–17. közötti ingatlanok mögött, a Bökényi Napraforgó Óvoda bejáratáig, ahol parkolókat is kialakítottak. Szintén parkolókat építettek a Raisio utcában, felújították az útburkolatot a Rózsa utcával párhuzamos tömbházak közötti szakaszon is, és itt is épültek parkolók. Átépítették a Hársfa utcai Coop-bolt előtt a parkolókat, hogy több autó elférjen, és könnyebb legyen a beállás. Új burkolatot és parkolókat kapott az Orgona utca is, részleges útfelújítás történt a Hársfa utcában és a Tulipán utcában is. A Tavasz utca Ibolya utca és Kis-Tisza utca közötti szakaszát, valamint a Hegyi Antal utcát is felújították.Két helyszínen napelemes világítótestet helyeztek ki, és a sétány mellett is több lámpatestet elhelyeztek. Kilenc helyszínen kamerát telepítettek, ezzel is növelve a közbiztonságot és a vagyonvédelmet. A programhoz kapcsolódóan három alkalommal szerveztek szemléletformáló, a szelektív hulladékgyűjtésre sarkalló és a felelős kutyatartásról szóló rendezvényeket.