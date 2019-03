Gyorsan bevásárolt húsvétra a Balázsa házaspár

Mindenkinek meglett a kedvence. Az unokák csokikat választottak, József szalámit és sajtot kapott.

Fotó: Karnok Csaba

– Azzal fogadott reggel az újságkihordó, hogy jövök neki egy körrel, amikor behozta hozzánk az újságot. Nem is értettük, miről beszél, aztán tudtuk csak meg, hogy mi nyertünk. De nem irigykednek ránk Bokroson, inkább azt mondják, hogy jó helyre került a nyeremény – mesélte útban az áruház felé szerencsés históriájukat Balázsa József, aki feleségével már több mint harminc éve előfizetője lapunknak. – Meglepődtünk, amikor kiderült. Korábban a lovasnapokon is mi vittük el a nagyobb nyereményeket, de azért ez más, nagyon sok beküldő közül sorsoltak ki minket – tette hozzá felesége, Margit.A házaspár bevásárlólista nélkül vágott neki a kosár telipakolásának. Már a húsvétra készülődnek, így elsőként a húsosztály felé vették útjukat, csülök, füstölt oldalas és kolbász is került a bevásárlókocsiba.– Nem vásárolunk extra dolgokat, nem volt különösebb kívánsága az otthoniaknak. Csokit mindenképpen viszünk a gyerekeknek meg az unokáknak. Egy kislány és két kisfiú van – meséli Margit, aki kicsit csalódottan vette észre, hogy még nem kapható húsvéti csokinyuszi, így az most kimaradt a kosárból. Viszont állateledel igen, amelyre otthon egy matuzsálemi korú, tizenhat éves kutya vár.Ahogy cikáztunk a sorok között, úgy nőtt a finomságok kupaca is a kosárban. A húsok és a kutyaeledel mellé került még sajt, cukor, kávé, ásványvíz és liszt is. József kedvencét szinte a „pult alól" kellett előhalászni, de szerencsére az is előkerült. – A Pick szalámit megtaláltuk, de az Anikó sajtot nem, azt úgy kellett a raktárból kihozatni – beszélt kedvenceiről Balázsa József.A bevásárlás végére tele lett a kosár, fizetéskor valamivel több mint 38 ezer forintot mutatott a kassza kijelzője.