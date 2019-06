Heti kétszer áramlik a csi a csongrádi könyvtár udvarán

Csongrád – A csikung lényege, hogy egyesíti a mentális koncentrációt, a légzéstechnikát és a testmozgást annak érdekében, hogy aktiválja és karban tartsa az életenergiánkat. Fotók: Majzik Attila

Kis csoport gyűlik össze kora reggel a Csemegi Károly Könyvtár udvarán, van, aki sportosan, mások hétköznapi viseletben. A hatalmas platánfák árnyékában mindenki ritmusosan, egyenletesen lélegzik – kezdődhet a csikung! A kínai eredetű harcművészeti forma gyakorlásával oldódik a stressz, relaxáló hatása van, növeli a szellemi frissességet, a vitalitást és a koncentrációs képességet, illetve betegségmegelőző hatása is van, ráadásul mindezt a szabad levegőn lehet végezni. Ugye, hogy jobban hangzik, mintha csak bedobnánk egy multivitaminos pezsgőtablettát?De hogyan is kerül a cipő az asztalra, azaz a meditációs, egészségmegőrző torna egy könyvtárba? – Úgy gondolom, hogy nagyon is ide illik egy ilyen foglalkozás, mert a csikung a tudatot és a testet egyszerre formálja. A könyvtárban csak a szellemmel foglalkozunk, de az sem baj, ha egy kicsit a fizikumot is „kézbe vesszük". Pistit, az oktatót már régóta ismerem, csongrádi ő is, bár már nem itt él. Most egy hónapot itthon tölt és nyitott volt arra, hogy másokkal is megismertessük a csikungot – beszélt az újszerű ötlet eredetéről Illés Péter, a könyvtár igazgatója.Közben áramlik a csi, a résztvevők figyelmesen követik az oktató mozdulatait és utasításait. A tréningeket Süli István, arab nyelv- és művelődéstörténet szakos tanár, művelődéstörténész, író vezeti, aki mögött közel negyven év harcművészeti és húsz év csikung gyakorlói-oktatói tapasztalat áll.Az egy órás foglalkozás végén mindenki alaposan átmozgatva, felfrissülve kezdi a napját. Tóth Marianna jógaoktató, de most kíváncsi volt egy más jellegű mozgásformára is. – Nagyon jól éreztem magam, nem volt fárasztó. A csikung nagyon kellemes napindító – mesélte a torna végén.Aki szeretne egy kis lendületet adni a napjának, az júniusban keddenként és csütörtökönként reggel fél 8-tól csikungozhat a könyvtár udvarán.