Kevesebb méreg a szőlőnek - több a gazdának: bio akar lenni egy egész borvidék

A növényvédelmet most nem úgy kell elképzelni, mint harminc éve, amikor sokan többszörös dózissal permeteztek. Ma a szőlőt permetezési naplóval veszik át. Egy levél analíziséből a labor megmondja a hatóságnak, hogy mi mindent használt a gazda. Aki egy ilyen vizsgálaton elbukik, nem tudja eladni szőlőjét, borát.

Szüret Bodor Lászlónál, Csongrád-Bokroson. Kevesebb a termés a bioművelésben, de az ár jobb lehet. Fotó: Frank Yvette

Ez többek között azt jelenti, nem fognak használni rovarölő és gyomirtó szereket. Ez a „mérgek" elleni küzdelem új fejleménye Magyarországon. A kérdés az, véghez lehet-e ezt vinni, lehetnek-e követői az ötletnek.– Szerintem a bejelentésnek inkább reklámértéke van. Kíváncsi vagyok, véghez tudják-e ezt vinni – mondta lapunk kérdésére Bodor Martin csongrád-bokrosi borász. – A biotermesztésben kevesebb a termés, és a termelés biztonsága kisebb. Bizonyos évjáratokban a mi szereinkkel is nehéz megóvni a szőlőt.– Feltételezem, hogy kísérleteztek, mielőtt ezt eldöntötték. Meggyőződtek róla, hogy a borvidék klímája alkalmas erre a művelésre, levegős, szellős, nem áll meg sokáig a harmat, a pára, és a termesztett fajtáik is bírni fogják – tűnődött a hír hallatán Bodor László csongrádi biotermesztő, aki 2002 óta termel így és készít biobort.– Sokan, akik belefognak ebbe, pár év után abbahagyják, mert nehéz. Először én is néhány hektáron próbáltam ki. Az biztos, visszaesik a termésátlaguk, kevesebb borral kell bajlódniuk, de árban talán ez a kiesés visszajön. Szép próbálkozás. Az is nagy dolog, hogy együtt ezt így eldöntötték. Kiderül, hogy mindenki tartani tudja-e magát hozzá. Azt kívánom, sikerüljön nekik!Tíz év alatt négyszeresére nőtt a bioművelés alatt álló szőlőterület a világon. A bioborágazat is növekszik. Ez a somlóiak döntésének magyarázata. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet – amely segíti a Nagy-Somlói borvidék termelőit az átállásban – reméli, a kezdeményezést más borvidékek is követik. A gazdák négyéves képzésen vesznek részt, ha minden jól megy, 2026-ra kapja meg a tanúsítványt a borvidék, és ez tényleg nagy előny lesz számukra a piacon. Az intézet olyan magkeveréket dolgozott ki, amely a szőlő sorközének „gyomszabályozását" oldja meg, szer nélkül. Ingyenes oktatási segédanyagot is föltett a honlapjára erről.