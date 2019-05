Közgyűlést tartottak a csongrádi környezetvédők

Az ülésen elhangzott, többnyire sikeres év áll mögöttük, de volt olyan ügy, amit nem sikerült végigvinniük. A Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesületének elnöke, Deák József azt mondta a 2018-as évről: az egyesület számos közhasznú tevékenységet végzett, programokat szervezett, de intézkedtek akkor is, ha fészekből kiesett vagy sérült madarat kellett gondozni, illetve eljártak lakásban szabálytalanul tartott kutyák ügyében is.



Az egyesület egyik legnagyobb szabású akciója a Szentháromság téri park madárbaráttá alakítása volt, ebben a város középiskolásai is segítettek a környezetvédőknek. Az akcióban tizenöt madáretetőt és tíz madárodút építettek és helyeztek ki, emellett a park elkopott korlátjait is kijavították, a gyerekek kétszázhatvan méternyit festettek újra. A padokra is ráfért a felújítás, ezek közül harmincat hoztak rendbe az önkéntesek.



Volt, amit nem tudott véghezvinni az egyesület: a környezetvédők helyi jelentőségű védett területté szerettek volna nyilváníttatni egy külterületi részt Csongrádon. A Bartók-réten jégkorszaki maradványnövények is élnek, a Keselyes-dűlőn pedig a gyurgyalag fészkel. A város képviselő-testülete még áprilisban tárgyalta ezt az ügyet, és bár első olvasatban támogatták, végső döntés azóta sem született a kérdésben.

Az ülés végén a beszámolót a tagság egyhangúlag elfogadta.