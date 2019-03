Megújult a Delfin óvoda is Csongrádon

A 2014-ben megkezdett felújítási program következő állomásához érkeztek Csongrádon. A Delfin óvoda átadásával elmondható, hogy a Fő utcai óvodán kívül minden intézmény átesett már egy jelentős vagy teljes rekonstrukción.



A Templom utcai Delfin óvodánál korábban sok gond volt a hőháztartással, hideg volt. Ezt is sikerült orvosolni: az energetikai beruházás nyomán új lett a kazánház. Kicserélték a nyílászárókat, teljesen megújult a villanyhálózat, új világítótestek várják az ovisokat.



Az átadón Bedő Tamás, Csongrád polgármester elmondta, továbbra is igyekeznek minden pályázati forrást megragadni, hogy korszerűsítsék intézményeiket. Erre a beruházásra a 30 millió forintos támogatás mellett további 40 milliót fordított az önkormányzat hitelből és önerőből. A térség országgyűlési képviselője, Farkas Sándor a modern körülményeket emelte ki. Elmondta, az a háttér, amit egy ilyen óvodában kapnak, meghatározó a gyerekek számára. A képviselő hangsúlyozta, a családok éve kapcsán a kormány is törekszik arra, hogy a családok biztonságban, jó körülmények között tudják nevelni a gyermekeiket, ehhez pedig hozzátartozik a bölcsődék, óvodák felújításának támogatása is.



képalá dscn2872: Csongrád - Hivatalosan is átadták a Delfin óvodát. Csongrádon csaknem az összes óvodát felújították már.