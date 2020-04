Szünetel az őzek befogása Vásárhelyen

A közelmúltban több sikeres őzbefogásról adhattunk hírt, amellyel a vásárhelyi katolikus sírkertben csokrokat, vi­­rágokat, koszorúkat pusztító állatokat telepítették sérülésmentesen más helyre, a temető közeli nádasból természetes élőhelyükre. Mostanában azonban nem számolhattunk be hasonlóról.

– Februárban több sikeres őzbefogás történt a temetőben. Március első hetétől azonban a sírkertben élő és még be nem fogott egyedek, példányok nem jártak az etetőhelyre, a befogóháló alá, ennek oka többek között a tavaszias időjárás és ez ebből adódóan megnöve­kedett, könnyen elérhető ter­­mészetes táplálék mennyisége volt. Ebből kifolyólag úgy döntöttünk, hogy a befogást szüneteltetjük. A befogóhálót a napokban le is bontottuk – indokolt Soós László, az Agrárminisztérium tájegységi fővadásza.

A szüneteltetés nem jelent végleges befejezést, illetve az állatokra is figyelni, vigyázni kell.

– A befogás szüneteltetését állatvédelmi okok is alátámasztják, indokolják, ugyanis az idő előrehaladtával a vemhes sutákban fejlődő kis gidák is növekedtek, növekednek, és ebben a stádiumban már kevésbé bírnák a befogással járó stresszhelyzetet – folytatta a fővadász.

Arra is kitért, hogy a befogást egy későbbi időpontban és más módszerrel, nem az ejtőhálóssal, folytatják. Ez a módszer több élő munkaerőt igényel, vagyis több személy részvételével, bevonásával lehet megvalósítani. – Erre a jelenlegi járvány­ügyi veszélyhelyzet elmúltá­val nyílik majd lehetőség. Igyekszünk a problémát lehetőségeinkhez képest – az őzek egészségét preferenciaként kezelve – mihamarabb megoldani – közölte Soós László, hozzátéve: kérik és köszönik a környékbeli lakosság megértését és türelmét.