Átlátszó emberi szerveket alkottak német tudósok. Az új technológia megnyithatja az utat az emberi szervek háromdimenziós nyomtatása előtt.



Ali Erturk, a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem kutatója és munkatársai kifejlesztettek egy technikát, amely egy oldat segítségével átlátszóvá tesz szerveket, például az agyat vagy a veséket.



A szerveket ezután lézerekkel egy mikroszkópba szkennelték, ami lehetővé teszi a kutatók számára, hogy rögzítsék a szerv teljes felépítését, a véredényeket és az egyes kis sejteket is beleértve.



A modell használatával a kutatók kinyomtatják a szerv vázát, majd a 3D-s nyomtatót őssejtekkel töltik meg "tintaként", amelyet a megfelelő helyre töltenek, hogy működő szerveket kapjanak.



A 3D-s nyomtatás az iparban már használt eljárás a pótalkatrészek vagy egyéb eszközök készítéséhez, Erturk szerint a fejlesztés nagy előrelépést jelent a technika orvosi célú alkalmazása felé.



Mostanáig a háromdimenziós szervnyomtatáshoz nem volt adott a részletes, sejti szintű struktúrák ismerete, mert alapul számítógépes tomográffal vagy MRI-géppel készített képek szolgáltak - mondta el a szakértő.



"Most látjuk, hol helyezkednek el az egyes sejtek az átlátszó emberi szervekben. Így pontosan másolatot tudunk készíteni a 3D-s bionyomtatás technológiáját használva, működő szerveket létrehozva" - fejtette ki Erturk. "Úgy vélem, most először igazán közel kerültünk a valódi emberi szervekhez" - tette hozzá.



Erturk csoportja azt tervezi, hogy a következő 2-3 évben létrehoznak bionyomtatott hasnyálmirigyet és reményeik szerint 5-6 éven belül egy vesét is. A kutatók először azt fogják tesztelni, hogy állatok miként képesek élni ilyen bionyomtatott szervekkel, és a klinikai kísérleteket 5-10 éven belül kezdhetik.



