Rég ismert és új fertőző betegségek fenyegetik az emberiséget

Világszerte még mindig emberek milliói nem jutnak megfelelő egészségügyi ellátáshoz, miközben olyan veszélyek fenyegetik az emberiséget, amilyenek az új vagy ismételten fellángoló fertőző betegségek, a klímaváltozás vagy a szuperbaktériumok, amelyek miatt akár az életmentő műtétek is kockázatossá válhatnak - mondta Jakab Zsuzsanna, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyar főigazgató-helyettese a Magyar Nemzetnek A napilap hétfői számában megjelent cikkbena WHO közelmúltban kinevezett főigazgató-helyettese.Jakab Zsuzsanna a minden létező antibiotikummal szemben ellenálló baktériumok megjelenését az emberi és állati egészségre leselkedő egyik legnagyobb veszélynek nevezte. Ha nem sikerül visszaszorítani az antibiotikum-felhasználást, akkor eljuthatunk oda, hogy nem lesz mivel kezelni a baktériumfertőzéseket, és visszajutunk a penicillin felfedezése előtti helyzethez.A fertőzések megelőzésére és kezelésére szolgáló, és számítások szerint akár évi 700 ezer ember halálát is okozhatnák. Ezért kell jelentősen korlátozni, illetve szabályozni az antimikrobiális gyógyszerek felhasználását, amiben jelentős előrelépés a tagállamok által 2011-ben elfogadott európai, illetve a négy évvel később megszületett globális stratégiai cselekvési terv - mondta a főigazgató-helyettes., ami az előrejelzések szerint 2030 és 2050 között várhatóan évente mintegy 250 ezer ember haláláért lesz felelős, elsősorban az alultápláltság, a malária, a hasmenés és a hőstressz miatt. Az egészségre gyakorolt közvetlen kárköltségek 2030-ra szóló becslések szerint 2-4 milliárd dollárra rúgnak majd évente.Jakab Zsuzsanna, aki egyben a szervezet európai regionális igazgatója, arról is beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy az öreg kontinensen. Ez javarészt a nem fertőző betegségek okozta korai halálozás visszaszorításának köszönhető, de az ismert komolyabb fertőző betegségekkel kapcsolatban is hatékony ellenőrző rendszerek működnek, amelyek lehetővé teszik a gyors reagálást a vészhelyzetekre., és azt is leírta egy nemrégiben közzétett dokumentum, hogyJakab Zsuzsanna ezzel kapcsolatban elmondta: Európában a szülők túlnyomó többsége beoltatja a gyermekét, ám tény, hogy számos országban nem elégséges, illetve csökken az átoltottság. Ez is közrejátszott abban, hogy 2018-ban több mint nyolcvanezer kanyarós esetet regisztráltak. Ezért- mondta a szakember. Hozzátette: a magyarországi kötelező védőoltási program továbbra is példaértékű, igazi modell az egész világ számára.