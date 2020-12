A Mikulást a koronavírus sem tarthatja most távol

A félelem vagy a csodavárás az erősebb? Erre voltunk kíváncsiak, amikor feltérképeztük, rontott-e a Mikulás-bizniszen idén a koronavírus.

A mostani hétvége a kisgyermekes családokban a Mikulásról szól majd. A vasárnap reggelre a kis cipőkbe csomagot csempésző nagy szakállú sok helyre személyesen is ellátogat – legalábbis általában.

Kíváncsiak voltunk arra, vajon a vírushelyzet rontott-e idén azoknak a vállalkozásoknak a helyzetén, amelyek ebből élnek: visszaesett-e a forgalmuk, vagy a gyerekek öröme mindennél előbbre való?

Hamar kiderült, hogy ha kompromisszumok árán is, de sok család idén is várja, hogy bekopogtasson hozzájuk a piros ruhás öregúr.

– Vágynak arra, hogy ebben a nagy bezártságban legyen egy kis öröm, s a gyerekek számára is szeretnék biztosítani az ünnep varázsát – fogalmazott egy nevét titokban tartó szegedi férfi, aki immár 20 éve ölt jelmezt december 6-án.

Ő azt mesélte, beszerzett már pleximaszkot is arra az esetre, ha több gyerekhez menne zárt térbe, de sokan igyekeznek az udvaron vagy a ház előtt, szabad levegőn fogadni őt. Arra a kérdésre, hogy saját egészségét nem félti-e, a hivatásos Mikulás azt mondta, az nem számít, számára az a fontos, hogy örömöt tudjon szerezni a gyerekeknek.

Üzemel a Mikulásház is a Lövölde utcában. Idén egy héttel később tudtak kinyitni, mert be kellett szerezni az engedélyt az operatív törzstől.

– Sajnos az eddigieknél korábban, este 7 órakor mindennap be is zárunk, és óvodáscsoportokat sem tudunk fogadni. Jóval kevesebb gyerek tudja személyesen meglátogatni a Mikulást, ráadásul nem mehetnek hozzá közel, a maszk miatt pedig a fényképek sem olyanok, mint amit megszoktunk. Ennek ellenére folyamatosan jönnek így is, mert a kisgyerekeknek ez fontos – mondta Porgányi Márta üzemeltető.

A legnagyobb forgalom mától várható, vasárnap estig akár az utcán is össze lehet majd futni egy-egy puttonyos öregúrral. Így annak, aki lemaradt az időpontfoglalásról, érdemes nyitott szemmel járnia.