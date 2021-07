A Mondolo Egyesületben csak megvalósítják az ötleteiket

Négy festett fal, 2 fecsketelep, 6 süngarázs és 10 méhlegelő – mindössze egy év alatt valósította meg mindezt Szegeden a Mondolo Egyesület. A 30-as éveikben járó fiatalokból álló baráti társaság a környezetvédelmet új dimenzióba helyezte: úgy beszélnek különböző problémákról, hogy az mindenki figyelmét felkeltse. Teszik mindezt szabadidejükben, hobbiként.

A Mondolo egyesület mindössze két éve alakult, ilyen rövid idő alatt mégis annyi mindent tettek már Szegeden a környezet- és természetvédelem népszerűsítéséért, amit másoknak akár évtizedek alatt sem sikerült elérniük. Egy éve futó Városmetamorfózis projektjüknek köszönhetően váltak egy csapásra ismertté, amelynek leglátványosabb részeként négy fűtőmű már egyedi festést kapott. Ezekhez azonban projektek is kapcsolódnak, amelyek közül van, ami már országos mintaprogram is lett. Mindezt egy maroknyi fia­­tal találja ki és hajtja végre – rá­adásul szabadidejükben, egyfajta hobbiként.

Baráti társaságból lett egyesület

– Az egyesület egy baráti társaságból alakult, az egyetemen ismerkedtünk meg. Van köztünk jo­­gász, marketinges, köz­­gazdász, fotós és madarász is

– beszélt a kezdetekről Ézsiás Tamás társalapító.

– Mindannyian szeretünk utazni, többen közülünk külföldön éltek évekig, így eleinte egy utazós közösség voltunk. Saját szórakoztatásunkra készítettünk videókat és útleírásokat, majd a Szegedi Kultúrkör Egyesülettel elkezdtünk egy ingyenes előadás-sorozatot is. Ezeken amellett, hogy bemutattuk egy-egy úticél szépségeit, mindig beszéltünk egy ottani társadalmi vagy környezeti problémáról is. Hamar kiderült, hogy az embereket elsősorban a távoli, egzotikus tájak érdeklik, én azonban szerettem volna, ha helyi ügyekkel is foglalkozunk, hiszen földtudósként végeztem, és ha úgy tetszik, nekem ez volt a gumicicám. Így indult el a következő projektünk, az Urbanology, vagyis a Városmetamorfózis – mesélte.

A falfestmény eszköz a figyelemfelhívásra

A természetvédelmi street art öt­­lete is külföldi példából született. Mint Ézsiás Tamás mesélte, a világot járva azt tapasztalta, hogy külföldön a graffiti és a mural, azaz a falfestmény jól elválasztható egymástól. Míg előbbi csupán nyilvános üzengetés, utóbbi amellett, hogy megszépíti a várost, akár tu­­risztikai vonzerővel is bírhat, sőt különböző témákkal is foglalkozhat.

– Magyarországon ez még nagyon gyerekcipőben jár. Budapesten ugyan van már néhány falfestmény, azok azonban inkább olyan emlékekhez kapcsolódnak, mint a 6:3-as focimeccs, vagy olyan történelmi nevezetességeknek állítanak emléket, mint a Rubik-kocka vagy Sisi királyné. Természetvédelmi témát egész Európában nem találni ebben a műfajban, mi azonban úgy gondoltuk, ezt erre a célra is fel lehet használni. A természetvédelem fő eszköztára ugyanis az információ áramoltatása, ehhez pedig egy falfestmény is lehet az első lépés, hiszen az biztosan megragadja a figyelmet. Ha valami nem odaillő van a tájban, az felkelti a kíváncsiságot, ha pedig ezáltal odavonzzuk az embereket, már sokkal könnyebben elolvassák az ott található ismeretterjesztő táblát is. Így anélkül tudunk tanítani, hogy azt bárki tehernek érezné – érvelt az egyesület társalapítója.

A mondolós fiatalok ötletükkel a Szegedi Távfűtő Kft.-t keresték meg, amelynek sűrűn lakott helyeken vannak nem túl dekoratív fűtőházai, vagyis ezekkel egyszerre érhetnek el sok embert és szépíthetik egyúttal a környezetet. A cégnél azonnal támogatásra talált elképzelésük, így már négy hatalmas falfestmény is látható a városban, amelyeket a Mural­paint készített el számukra.

A fecskefészek fűtőmű ezen madarak vészes állománycsökkenésére hívja fel a figyelmet, és műfecskefészek-telepnek ad helyet, Újszegeden Bazsi, az óriássüni arra emlékez­tet mindenkit, milyen so­­kat tehetünk ezekért az állatokért, ha süngarázst építünk nekik, amelyekből egyébként a környékbeli ovisoknak és iskolásoknak köszönhetően már most is van szép számmal, néhány hete pedig a Vág utcában elkészült a beporzó hadművelet témájában is a falfestmény, amely a 10 városi méhlegelőt népszerűsíti.

Mint emlékezetes, ez a projekt Budapes­ten nem talált egyöntetű támogatásra, Szeged azonban pont az ott kirobbant vita kapcsán bezzegváros lett, bebizonyítva, hogy lehet ezt jól csinálni, ha mindenki partner benne.

A Szabadtéri mozijukat megvétózták

A festmények egyébként nem csak a várost szépítik, hirdetik az egyesület eddigi tevékenységét, hogy a közelünkben élő állatokat hogyan védik és segítik: a mellettük elhelyezett tájékoztató táblákról naponta 20-30 alkalommal olvassák be a bővebb információkat ígérő QR-kódokat.

– A negyedik falfestményünk az óriástévé volt, amely szabadtéri vetítőhelyszínként funkcionált, ám azt a lakók egy szezon után megvétózták. Bár eredetileg is az volt vele a célunk, hogy egy idő után jelképesen, némi átfestésnek köszönhetően kidobjuk, így hívva fel a figyelmet az illegális hulladéklerakásra, ezt végül a tervezettnél korábban meg kellett tennünk. Sajnáltuk, hogy ez a projektünk idén már nem futhatott, hiszen Európában is egyedülálló volt ez a szabadtéri mozihelyszín. Egy régi televíziókészüléken teljesen más hangulatban lehet filmet nézni, mint egy falfelületre vagy vászonra vetítve, nem véletlen, hogy sokkal népszerűbb volt, mint a többi, hasonló program. Sajnos pont az indulás előtt keserítette hónapokig az ott lakók életét a geotermikus fúrótorony zaja. Lehet, hogy ha ez nincs, és nem fogy el addigra minden türelmük, még most is működne a tévénk. Apró vigasz, hogy a te­rületre legalább fákat ültettek – mosolygott Ézsiás Tamás.

Azért sikeresek, mert hobbiból dolgoznak

Az egyesület tervei között szerepel, hogy kevéssé népszerű és kedvelt állatokra is felhívja falfestményeken a figyelmet: például a lebontó szervezetként működő hangyákra és ganajtúrókra, de akár a denevérekre, vidrára vagy éppen a rókára. Nem ez azonban az egyetlen, amin dolgoznak: mű­­ködtetnek egy podcastet is, ahol humánökológiáról és fenntarthatóságról beszélgetnek helyi szakemberekkel, és elindult a Mondolo Klub Mini is, amelyen 5–7 éves gyerekeket vezetnek be a minket körülvevő természet rejtelmeibe. Teszik mindezt szabadidejükben, hobbiból, a szükséges anyagi fedezetet támogatásokból és pályázatokból előteremtve.

– Valószínűleg attól tudunk ilyen lendületesen dolgozni, hogy fiatalok vagyunk, és az okoz számunkra örömöt, ha megva­lósíthatjuk az ötleteinket

– beszélt sikereik titkáról Ézsiás Tamás. Hozzátette: bár már tervezik, hogy Budapesten is elindítanak egy szervezetet, szeretnének is megmaradni annak, amik: baráti társaságnak.