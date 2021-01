Közelebb kerülni az állatokhoz – fotók

Öt Csongrád-Csanád megyei fiatalt támogat ezúttal a Mol Tehetségtámogató Programja, köztük Koncz-Bisztricz Tamás természetfotóst. A tizenhat éves fiatal a felszerelését szeretné bővíteni az elnyert támogatásból, egy olyan teleobjektívet vásárolna, amivel közelebb tud jutni alanyaihoz, a természetben élő állatokhoz.

Az idei tanévben összesen 19 millió forinttal támogatja a 10–23 év közötti tehetséges művész- és kutatójelöltek pályafutását a Mol Tehetségkutató Programja, országszerte összesen ötvenkilenc fiatal pá­­­lyázó és csapataik nyertek támogatást. Megyénkből öten kaptak támogatást a cégtől, egyikük Koncz-Bisztricz Tamás természetfotós, a Batsányi Já­­nos Gimnázium diákja.

Makró témák

Tamás tízévesen kezdett komolyabban foglalkozni a fotózással. Leginkább a madarak, apró élőlények – rovarok, gombák, virágok –, makró témák fotózása, hajnali, éjszakai tájképek készítése és a drónos fényképezés érdekli. 2019-ben elnyerte az Év ifjú természetfotósa címet, valamint több hazai és nemzetközi pályázaton is jelentős eredményeket ért el, az angol Wildlife Photographer of the Yearen egy képét a Londoni Természettudományi Múzeumban is kiállították, emellett a Gödöllői Természetfilm Fesztivál diák-fotópályázatról is első helyezéseket hozott el.

Koncz-Bisztricz Tamásnak több kiállítása volt Csongrádon, Kecskeméten, Kis­­kunfélegyházán, továbbá rendszeresen tart előadást a természetfotózásról online és hagyományos módon, ahol gye­­rekeknek és felnőtteknek mesél a természetben szerzett élményeiről.

Gépet vett

– A tehetségtámogató programra úgy kellett pályázni, az eredményeimet, publikációimat és a médiamegjelenéseimet kellett összegyűjtenünk, valamint egy pályázati anyagot írni terveinkről, amelyben édesapám segített, ezeket pedig egy szakmai zsűri bírálta el – beszélt a részletekről Tamás.

A fiatal természetfotós 2018-ban már sikerrel pályázott, akkor az első profi tükörreflexes gépét vette meg a támogatásból, és most is a felszerelését szeretné bővíteni.

Kompakt és praktikus

– Nagy fényerejű teleobjektívet szeretnék vásárolni a támogatásból. Ennek az az előnye amellett, hogy jobban tudok majd vele játszani a mélységélességgel, hogy kompakt, kényelmesebb, kis he­­lyen elfér, és a teleobjektívekhez képest kisebb a súlya. Így praktikus, ha cserkelni, kúszni-mászni kell vele, közelebb tudok majd jutni az állatokhoz – részletezte Tamás.