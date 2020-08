Szőlővel együtt vette a házat, hirtelen lett borász a balástyai Papós Zoltánból – Fotók

Gyorsan beletanult, alig négy éve foglalkozik szőlőtermesztéssel a jól ismert vendéglátós, Papós Zoltán, aki most kezdi negyedik szüretét, de a vajdasági Temerinben rendezett borversenyen már dobogós lett a 2019-es Medinája.

A teraszon ültünk le beszélgetni, körülöttünk mindenhol szőlő kapaszkodott az indáival, érett fürtök lógtak súlyosan rajta. Jövő héten már szüretel balástyai házának kertjében és udvarán a jól ismert vendéglátós, a Fehértói Halászcsárda rendezvényszervezője, Papós Zoltán, akinek ez még csak a negyedik szürete, de úgy tűnik, érdemes dolgozni, mert nemrégiben a vajdasági Temerinben rendezett borversenyen dobogós lett a 2019-es Medinája, a cserszegi fűszerese pedig csak 0,4 ponttal maradt le a bronzéremről.

Nem dolgozott szőlővel

Papósék a házzal együtt jutottak a szőlőhöz. – Tudtam, hogy ez nagy meló lesz és nem értek hozzá, mert soha életemben szőlővel nem foglalkoztam, bár falun nőttem föl, a kapa nem ismeretlen számomra, de itt 2800 négyzetméternyi szőlőről van szó, ami ha fű volna, azt is elég lenne ápolni. Ezért az volt a megállapodásunk az előző tulajjal, Kern Györggyel, hogy az elején pár évig segít nekem. Tavaly már majdnem mindent önállóan csináltam – magyarázta.

770 tétel

A 2019-es esztendő volt a harmadik szürete. – Gulyás Ferenc borász barátom ajánlásával lettem tagja a Szent Vince Borrendnek. Feri bácsi, aki kóstolta a boraimat, sokat segített, javasolta, hogy érdemes lenne megmérettetni, ami jót tesz a bornak és segít a szakmai fejlődésben is. Így kerültek a borok az ő javaslatára Temerinbe az év elején a Temerini Kertbarátkör által rendezett XXIII. Vince-napi Nemzetközi Borfesztiválra, ahol 770 tétel vett részt a versenyen – mesélte házigazdánk.

Pétör Pince

A versenyre Papós három borral nevezett. Díjnyertes Medinája rövid erjesztésű volt, három hónapig ért egy régebbi, használt fahordóban, és nem készült belőle több, csak 60 liter. Ez egy próbaév volt, és mint az eredmény mutatja, jól sikerült. Búcsúzóul, a felirat mellett állva, a borok márkanevének titkára is fény derült.

– Nagymamám, aki kilenc éves koromig anyám helyett volt anyám, mert ő két-három műszakban dolgozott, apukámat is és engem is Pétörkémnek hívott. Így jött a Pétör Pince, amivel az általam szeretett két embernek is emléket állítottam. Hamarosan kész lesz a Pétör Pince logójára épülő címerünk is, és Ujvári László polgármester engedélyével a név fölé Balástya címere is felkerülhet. A közeljövőben szeretném a termelői borkimérés üzemeltetéséhez szükséges engedélyt beszerezni – tette hozzá Papós Zoltán.

Lágy, sötét, intenzív

A Medina hazai nemesítésű vörösborszőlő-fajta, mely a Seyve Villard és a Kékmedoc keresztezésével jött létre. Kiváló vörösbor készíthető belőle, mely lágy, színe sötét, illata intenzív. Aromája vaníliára és szegfűszegre emlékeztet. Zamata fűszeres.