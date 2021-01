Szülők a fenntartók és döntéshozók a szegedi Waldorfban

A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola – egyelőre úgy tűnik – nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg a szegedi Waldorf-iskolát.

Bár tavaly ünnepelte a Waldorf-­iskolarendszer fennállásának 100. évfordulóját, még mindig forradalminak és szokatlannak tűnik sokak számára. Kovács Attila, a szegedi Waldorf-iskola igazgatóhelyettese szerint ez azért van, mert a köznevelésben évszázados reflexek uralkodnak.

– Hiába vannak új kutatási eredmények, a tanárok ugyanúgy tanítanak, ahogy annak idején őket oktatták, és a szülők is ezt várják el, hiába szenvedtek ők maguk is abban a rendszerben. Már az általános iskolák is kis tudósokat nevelnek, olyan tempót diktálnak, amely a gyermekek fejlődése szempontjából nem természetes. Mi ebből a hajszából szeretnénk visszavenni – magyarázta.

Nem rohannak a tananyaggal

A Waldorf-iskolarendszerben óvodától érettségiig lehetőség van a gyerekek végigkísérésé­­re, ennek köszönhetően nincs akkora kényszer, hogy rohanjanak a tananyaggal például a felvételi miatt.

– Akik lemaradnak, sokszor ők is ugrásszerű fejlődésen mennek keresztül, ha annak eljön az ideje. Ha ezt kivárjuk, nekik is megalapozott tudásuk lesz a világról – fogalmazott Kovács Attila. De nem csak ebben egyediek: az intézményben a lexikális tudás átadása mellett a képességek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.

Hiszen a kompetenciák fejlesztésével maradandó tudáshoz jutnak a gyerekek.

– A kompetenciák fejlesztésének egyik fontos eszköze a művészet. A művészeteket még a természettudományos oktatásba is hatékonyan be tudjuk illeszteni – mesélte az igazgatóhelyettes.

Más rendszerben tanulják ugyanazt

Az itteni tananyag az új köznevelési törvény miatt már nem tér el lényegesen a többi iskoláétól, az iskolarendszer azonban teljesen más.

A tanév 3 hetes korszakokra osztva telik.

Napi két órában ilyenkor ugyanazt az egy tantárgyat tanítják, így abban a diákok el tudnak mélyülni. Emellett a többi tantárgyból gyakorlóórákat tartanak. Két idegen nyelvet tanulnak az ide járó fiatalok első osztálytól kezdve: angolt és spanyolt.

Fenntartó a szülői egyesület

A Waldorfban szeptemberben egy első osztály indul, nagyjából 20 fős létszámmal. A jelentkezőknek felvételi beszélgetésen kell részt venniük, ahol azt nézik, hogy a szülő kellően tájékozott-e a Waldorf-módszer céljáról, illetve a gyerek be tud-e illeszkedni az osztály közösségébe.

Az intézménybe felvesznek tanulási nehézséggel küzdő vagy fogyatékkal élő diákokat is, de csak egyet vagy kettőt osztályonként. A tanári kar önigazgató testületként működik, az intézmény fenntartója pedig egy szülői egyesület.

Ebből következően a szülők lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogatják az iskolát, valamint aktívan részt vesznek az iskola életében, hogy kompetens döntéseket tudjanak hozni.