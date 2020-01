Télen árvácska és díszkáposzta díszíti a köztereket

Ha nem fedi hó a földet, látjuk, hogy télen sem üresek a köztéri virágágyások. Az árvácska és a díszkáposzta a jellemző, de magánkertekben többféle növény is nyílik ilyenkor.

Tavaly áprilisban foglalkoztunk a szegedi közterek virágosításával, akkor kiderült, hogy ami tavasszal virágba borul, annak egy részét már ősszel elültetik az ágyásokban. Minden évben 90-100 ezer darab egynyári, 50 ezer kétnyári és 25 ezer hagymás növényt ültetnek ki Szeged köztereire, 3600 négyzetméternyi virágfelületet gondoznak, áll a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján.

A télre nem mint a virágosítás fő szezonjára gondolunk, pedig ilyenkor látunk színfoltokat, amikor nem fedi a földet hótakaró. Német árvácskákat nevel Ópusztaszer – írtuk október vé­­gén: a virágok egészen tavaszig díszítik majd a települést. Az árvácskák Szegeden is jól ér­­zik magukat a köztéri virág­ágyásokban, a növény enyhe, hómentes teleken folyamatosan virágzik. A virágja és a levele is ehető.

November elején kerültek ki az ágyásokba Szegeden a díszkáposzták is. A látványos, hidegtűrő növényből jutott többek között a Széchenyi térre és a Bécsi körútra is. Manapság már nem jellemző, hogy a terek virágágyásaiból lopjanak, az előfordul, hogy a telepített nagy virágládákból elvisznek növényeket, mondta áprilisi cikkünkben Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Most azonban kibontakozott egy kisebb kommentháború az egyik Szegeddel foglalkozó Facebook-oldalon, ugyanis egy ágyásból eltűnt három díszkáposzta, amit a posztoló az egyik közeli erkélyen vélt felfedezni. Nincs rajta vonalkód – hívták fel a figyelmét, nem lehet tudni, ugyanazok-e a káposzták, mint amik eltűntek.

A díszkáposzta kétnyári, a levelével díszít, amelyek még mínusz 10-15 foknál is óvják a rügyeket. Csak tényleg nagyon kemény hidegben fagy el, levelei ehetőek, nemcsak díszítésre jók, hanem főzeléknek, savanyúságnak is.

Közterületeken nem, de ma­gánkertekben lehet látni olykor a fekete hunyort, ez a látványos virág decembertől márciusig nyílik, ahogy a sárga színű té­­­li jázmin is. A rózsás bangita ja­­nuárban is kivirágzik, a dérbabér pedig bimbóival díszít a hideg időszakban.