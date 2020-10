Tíz éve szól a rock a laktanyából

Komoly mérföldkőhöz ért a Kanálgép zenekar: a katonákból álló banda idén ünnepli megalakulásának tizedik évfordulóját. A kerek évfordulóra egy stúdióalbumot is kiadtak, de bíznak abban, hogy a következő saját albumra már nem kell újabb tíz évet várniuk.

Nem lehet azt mondani, hogy egy finomkodó kamarazenekar a Kanálgép – ha próbálnak, azt állítólag a laktanyával szemközti bevásárlóközpont parkolójából is tisztán hallani. A banda tíz éve állt össze, mindannyian a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki ezredénél szolgálnak. A zenekar sokáig feldolgozásokat adott elő, de egyre több saját számot is írnak, az általuk szerzett dalokból idén megjelent első stúdióalbumuk is Mennek a lányok címmel.

2010 októberében alakult meg az együttes, az alapító tagok közül Pesti István főhadnagy és Beregszászi László főtörzsőrmester ma is a banda tagja.

– Egy alegységben szolgáltunk Lacival, és kiderült, hogy mindketten doboltunk. Beszélgettünk, jöttek a zenészsztorik, aztán úgy gondoltuk, csinálni kellene egy zenekart. Felvetettük az ötletet az alakulat akkori parancsnokának, neki sem volt kifogása ellene, így megcsináltuk a próbatermet, és pár kollégával kiegészülve nekiláttunk zenélni – mesélt a zenekar indulásáról Pesti István. Az első időszak formálódással, tagcserékkel zajlott, de Lantos Lehel hadnaggyal és Lakatos Krisztián tizedessel kialakult a jelenlegi felállás.

– Ketten nem dobolhattunk, Pisti ült a dobog mögé, én pedig bevállaltam, hogy énekelek, és ez rajtam is maradt – mesélte mosolyogva Beregszászi László. Az együttes a katonaviselteknek sokat mondó Kanálgép nevet választotta magának.

– Volt más ötletünk is, de mind olyan gyenge szóvicc, hogy jobb nem is említeni. A Kanálgép egy Pokolgép-áthallás, egyben a honvédségnél használt evőeszközkészletet is jelenti, ami „mindenre is” jó: egy magyar katona egy kanálgéppel mindent megszerel – mesélte a nevük eredetét Pesti István. A banda az évek során a feldolgozásoktól egyre inkább a saját számok felé fordult, ezekből egy albumravalót össze is szedtek, ebből készült a Mennek a lányok című lemez.

– Tíz éve nem gondoltunk bele, hogy eddig fut ki ez a dolog. Azért zenélünk, mert örömet okoz, nemcsak a közönséget szórakoztatjuk, de magunkat is. Most, hogy így összeállt a csapat, könnyebben születnek az új számok is. Reméljük, a következő albumunkra nem kell tíz évet várnunk – összegzett Pesti István.