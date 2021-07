Van megoldás a hideg által okozott fogfájdalomra

A fogzománc elvékonyodása okozhatja azt, hogy fogunkba nyilall a fájdalom a jéghideg finomságok elfogyasztása után. A probléma viszont kezelhető, sőt meg is előzhető. Erről Mustafa László fogszakorvos számolt be lapunk kérdésére.

– A tejfog váltása után a ma­­radó fogainkat zománc fedi, ami nagyon erős, stabil, gyémánt keménységű anyag. Alatta viszont már egy puhább réteg van, ami védi a fog közepén lévő fogideget, míg az ingerületet a gyökér felé vezető csatornák vezetik, amelyek inger hatására megnyílnak. Ha a zo­­mánc valamilyen módon meg­­bomlik vagy megszűnik, ak­­kor az ingerület, ami a fogat éri, rögtön hatással lesz a fogra, és fájdalom jelentkezik – részletezte a folyamatot Mustafa László fogszakorvos.

Figyeljük a fogkrém összetételét!

Jelezte, a fagylalt vagy a hűsítő ital fogyasztása után azonban nem mindig jelentkezik a fájdalom, mert ezek a csatornák lezáródhatnak. Ebben segítenek a fogkrémek.

– Szerencsére a hazánkban kapható fogkrémek már tartalmaznak olyan anyagokat, például kálium-kloridot, nátrium-fluoridot, ón-fluoridot, amelyek csökkentik az érzékenységet. Természetesen a terápiás fogkrémekben ezek az anyagok nagyobb mennyiségben vannak jelen. Én a betegeimnek is mindig azt javaslom, hogy ezekkel a fog­­­krémekkel ne csak fogat mossanak, hanem éjszakára nagyon vékony rétegben kenjék is be vele az érzékeny fogat – javasolta a szakember.

Megszűnik az érzékenység

Azonban ha az otthoni kezelés nem segít, a fájdalom pe­­dig a hűsítő finomság elfogyasztását követően percekig, negyed óráig vagy akár fél óráig is tart, akkor érdemes fogorvos tanácsát kérni.

– Ez nem azt jelenti, hogy már rögtön fúrni kezdünk, vagy komolyabb beavatkozás történik. Elsősorban konzervatív módon kezeljük a problémát, ez azt jelenti, hogy speciális lezáró lakkot alkalmazunk, ami beszívódik a csatornába, és lezárja azt. Emellett a leghatásosabb rendelői eljárás az iontoforézis, amelynek során fluoros zselét juttatunk be a fog belsejébe, így ez lezárja a csatornát, hosszabb idejű és intenzív védelmet nyújt, az ér­­zékenység pedig rögtön megszűnik. Szintén a rendelői eljáráshoz tartozik még a soft-laser terápia is – magyarázta.

Mustafa László jelezte, míg a hidegérzékenység akár otthon is kezelhető, addig a melegérzéknység esetében mindenképp orvoshoz kell fordulni, mert annak hátterében esetleg egy fogszuvasodás okozta lyuk is állhat.

Citrom, narancs, alma

Kérdésünkre elmondta, a hi­­degérzékenység kialakulását leginkább a rossz fogmosási technika okozhatja.

– Semmiképpen se oldalra dörzsölést jelentsen a fogmosás, hanem mindenképpen egy óvatos körkörös tisztítási módszer legyen. Elsősorban puha fogkefével tegyük ezt, de természetesen a plakk eltávolításához szükséges egy kö­­zepes erősségű fogkefe is, például egy elektromos. Tehát elsősorban a helyes fogápolással tudjuk megelőzni a bajt, de érdemes a fogkrémek és szájöblögetők minőségére is figyelni

– hívta fel a figyelmet.

Beszélt továbbá arról is, hogy az ét­kezés is befolyásolja fogaink épségét, hiszen a savas ételek, így a citrom és a narancs, sőt még az alma is megnyithatja a gyökér felé vezető csatornákat, így azonnal érzékennyé válik a fog. Tehát a megfelelő fogápolással – nagy hangsúlyt fektetve az esti fogmosásra – a csatornák lezáródhatnak, vi­­szont ha nem tartjuk kordában a savas ételek fogyasztását, akkor a csatorna ismét kinyílik, a fagylalt pedig már nem is lesz olyan édes számunkra.