Hatékonyabban léphetnek fel a horrorkaravánokkal szemben az ellenőrző hatóságok

Akár félmillió forintos közigazgatási bírságot is kiszabhat a közlekedési hatóság, valamint elveheti a rendszámot és a forgalmi engedélyt is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Akár félmillió forintos közigazgatási bírságot szabhatnak ki a jövőben az ellenőrző hatóságok a szabálytalan vontatást végző, túlsúlyos és túlméretes járműszerelvényekre akkor is, ha azok személyautókból vagy kistehergépkocsikból állnak – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-vel.

Kiemelték, az ellenőrzés és bírságolás lehetőségének kiterjesztése az M1 és N1 járműkategóriákra lehetővé teszi a horrorkaravánok visszatartását, a rendszám és forgalmi engedély elvételét. A kapcsolódó jogszabály-módosítás nyomán hatékonyabbá válik a járművek üzembentartóival, vezetőivel szembeni fellépés, ami elősegítheti a súlyos közlekedésbiztonsági kockázatot hordozó jelenség visszaszorítását.

Kifejtik, hogy az úgynevezett „horrorkaravánok” szinte kizárólag külföldi – elsősorban bolgár és román – járművek által vontatott járműszerelvények. Vezetőik jellemzően Nyugat-Európában felvásárolt, gyakran üzemképtelen használt autókat juttatnak el a keleti célországokba úgy, hogy egyszerre több gépkocsit szállítanak egymás mögé kapcsolt pótkocsikon, rakományukat hevenyészetten rögzítve. A lelkiismeretlen ügyeskedők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát Magyarországon is.

A közlekedési hatóság az eddigiekben csak a 3,5 tonnánál nagyobb teherautók nem megfelelő műszaki állapotát, elégtelen rakományrögzítését ellenőrizhette, szankcionálhatta. A közúti közlekedési törvény vonatkozó rendelkezése a bírság vagy a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig teszi lehetővé a jármű visszatartását. A személyautókra és kisteherautókra is kiterjesztett szankcionálási lehetőség egyúttal tehát a járműszerelvények forgalomból való azonnali kitiltását is megalapozza. A továbbhaladás kötelező feltétele a bírság megfizetésén túl a közlekedésbiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése. A rendőrség mostanáig is felléphetett a szabálysértőkkel szemben, a szakhatóságok jogosítványainak bővítésével még eredményesebbé válhatnak a közúti ellenőrzések – tájékoztatott az ITM.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a közleményben elmondta, Magyarország központi földrajzi helyzetéből nemcsak gazdaságfejlesztési előnyök származnak, a jelentős tranzitforgalom okozta kockázatokat is kezelni kell. A horrorkaravánok szélsőséges példái a járművezetői felelőtlenségnek, el kell venni a próbálkozók kedvét a ránézésre is súlyosan balesetveszélyes szállítási barkácsmegoldásoktól. Az e célt szolgáló jogszabály-módosítás a kihirdetését követő 45. napon, január végén lép hatályba.