A biztonság városává tennék Szentest

A KONTASET Kft. segítségével dolgoznak azon, hogy a településen legyen a legalacsonyabb a fertőzésszám, ehhez a cég Szentes szolgálatába állítja tudását, tapasztalatát és nemzetközi kapcsolatait. A városházán és az üdülőközpontban már felállították a hőmérős beléptetőkapuikat, a sportcsarnokban pedig a hétvégi rendezvényen találkozhatunk a cég termékével.

Közös megbeszélésen vett részt Szabó Zoltán polgármester és a KONTASET Kft. képviselői, a cég részéről Fórizs Zoltán ügyvezető igazgató, Zsigó Lajos termelési igazgató, ifj. Zsigó Lajos folyamatfejlesztési igazgató és Szólik Mónika kereskedelmi vezető tárgyaltak a város és a vállalkozás gazdasági együttműködésének további lehetőségeiről.

Elhangzott, a cég fejlesztő mérnökei az utóbbi időben a járványügyi helyzet okozta gondok megoldásán dolgoznak: egy kínai céggel együttműködve a covid-19 vírust is irtó levegőtisztítókat, valamint hőmérős beléptető kapukat gyártanak Szentesen. A testhőmérséklet-ellenőrző kapukat már közel 180 hazai oktatási intézményben telepítették, de ilyet szerelnek fel az önkormányzati hivatal épületében is és mától a dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában is működik hőmérős beléptetőkapu. Emellett a sportcsarnokban a hétvégi Fit-Kid országos bajnokság idejére is felszerelnek majd egyet, hogy ezzel is kiszűrjék az esetleges lázas résztvevőket. A cég a lokálpatriotizmus jeleként a szentesi cégeknek, intézményeknek önköltséges áron bocsájtja rendelkezésére a kapukat.

Szabó Zoltán polgármester kiemelte, a város a jövőben még szorosabb együttműködést kíván kialakítani a céggel, ennek egyik első lépéseként néhány héten belül egy, a cég termékeit bemutató termet hoznak létre.