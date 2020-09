A fiatal családok szinte menekülnek az emeletes házakból Vásárhelyen

A koronavírus első hullámában Hódmezővásárhelyen volt olyan időszak, amikor szinte lenullázódott a lakások, házak iránti kereslet. A szabályok enyhítése után viszont a piac azonnal talpra állt. Most leginkább kertes házat vennének az emberek. A jelenlegi időszak legnagyobb vesztesei a téglalakások tulajdonosai.

– A koronavírus első, tavaszi hullámában pillanatok alatt leállt a lakáspiac. Csupán azokat az ügyleteket bonyolítottuk le, amelyeket még a vírus megjelenése előtt elindítottunk, illetve azok kerestek új otthont maguknak, akiket nagyon sürgetett a költözési határidő. Ez az időszak nagyjából három hónapig tartott. A korlátozások enyhítésével az ingatlanpiac ismét életre kelt – tudtuk meg Ádók Zoltán hódmezővásárhelyi ingatlanszakértőtől.

Saját udvar, nagyobb élettér

– Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján a hódmezővásárhelyi lakások piaca kevésbé volt aktív, míg a kertes házak iránt négyszeresére növekedett az érdeklődés, holott a fiatal párok korábban a lakásokat részesítették előnyben. Munka után hazamentek, a gyermeküket levitték a játszótérre. Nem volt kerti munka, többet pihenhettek. A vírus első hulláma idején azonban hetekig csak a zárt tér és a lezárt játszóterek jutottak nekik, amit nehezen viseltek. Jó néhány fiatal család éppen emiatt határozta el, hogy a lakásból inkább házba költözik, ami ugyan több munkával jár, de a kert, a saját udvar nagyobb életteret biztosít általánosságban is, a jelenlegi, vírusos időszakban pedig különösen. A saját mérésem szerint idén több mint négyszer annyi családi ház cserélt gazdát, mint lakás, holott korábban nagyjából 50-50 százalék volt az arány – említette meg a szakértő.

Irreálisan magasak a lakásárak

Ádók Zoltán arról is beszélt, hogy a lakások iránti kereslet drasztikus csökkenésének másik oka az irreálisan felemelt ár volt. Mint korábban megírtuk, 2016-ban a panellakások négyzetméterenkénti ára még 115 ezer forint körül mozgott, 2019 őszére ez közel a duplájára nőtt, 220 ezer forint átlagárra emelkedett. A kevésbé felújítottak 170-180 ezer forintos négyzetméterenkénti áron keltek el, míg a jobb állapotú lakások 250 ezer forint/négyzetméter körül. A panellakásokat különösen a Hódtóban, illetve a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Kistópart utca környékén lehetett a legdrágábban értékesíteni.

– A lakáspiac ezt a két tényezőt, a vírus miatti bezártságot és az irreális árakat már nem bírta elviselni, ez vezetett a kereslet drasztikus csökkenéséhez. Ez pedig arra ösztönzi az eladókat, hogy a valós érték közelében határozzák meg az árakat.

A téglalakás megy a legkevésbé

Az eladásra kínált lakások mintegy 80 százaléka téglalakás.

– Ez a típusú ingatlan jelenleg a leginkább túlárazott a piacon. A téglalakások ugyan nagyon jó helyen találhatók Hódmezővásárhelyen, a zömük azonban korszerűtlen, jelentős felújításra szorul. Most a panelok is jobban mennek, mint a téglalakások. Ennek valószínűleg az az egyik oka, hogy a távfűtés olcsóbbra jön ki, mint az egyedi gázos megoldás – tette hozá. Ádók Zoltán kitért arra is, hogy a nagyobb kereslet hatására most a kertes házak ára stabilizálódott, egyes típusok ára emelkedett is.

– A családtámogatási rendszer rend­kívül erősen hat a piacra. Szinte minden adásvételnél babaváró hitellel, illetve csokkal ta­lálkozom. A fiatal családok a 10 milliós támogatással 10–14 milliós házakat keresnek – mondta. Nagy az igény a 20 milliós, illetve a teljesen felújított, 30 millió forint feletti családi házakra is. A legkedveltebb családiház-­típus a Kádár-kockának nevezett téglaház.