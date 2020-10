Az Európai Unió nyáron módosította a vonatkozó szabályozást, így már jövőre újra adómentes lehet a pálinkafőzés Magyarországon. Ez egyaránt vonatkozik az otthoni, illetve a bérfőzésre is – az utóbbi az adóval olcsóbb lesz, Mórahalmon már vannak január eleji időpontfoglalások.

– A pálinkakészítés szabadsága régi múltra tekint vissza, emiatt volt fontos az adómentesség elérése, annak ellenére, hogy 2016-ban a párlatadójegy bevezetésével az ország a lehető legenyhébb szabályokat harcolta ki – fogalmazott Tállai András. A Pénzügyminisztérium államtitkára elmondta, az adóhivatal adatai arról árulkodnak, hogy még a jelenlegi szabályok mellett is, amikor 700 forintot kell fizetni egy liter párlat után, van igény a házi pálinkára. Jelenleg 27 ezer főzőberendezés van a magyar háztartásokban, és idén október elejéig 69 ezer párlatadójegyet váltottak ki az otthon főzők.

Gyümölcspárlat

Nyáron az unió döntéshozó szervezete módosította az alkoholok ügyével foglalkozó irányelvet, amely szerint a tagállamok adómentessé tehetik – évente maximum 50 liter gyümölcsszeszig – a párlatfőzést. A magyar kormány úgy döntött, hogy a kedvező szabályokat már 2021. január 1-jétől alkalmazza, vagyis jövőre már nem lesz szükség párlatadójegyre, illetve az ehhez kapcsolódó közteher megfizetésére.

Minden nagykorú, gyümölcstermesztő magyar állampolgár háztartásonként évi 86 liter gyümölcspárlatot készíthet magánfőzésben adómentesen. Fontos, hogy a magánszemély nem értékesítheti a pálinkáját, de azt családtagjai és vendégei elfogyaszthatják.

Feleannyiba kerülhet

– Azt a gyümölcsöt, amit most darálnak le, nehezen tudja 20 fokon tartani a gyümölcsösgazda, pedig úgy is kell neki minimum egy hónap, másfél, esetleg kettő is. Ezek a cefrék minden további nélkül átvihetők jövő évi főzetésre, vannak is már foglalt időpontjaim január elejére – mondta Szűcs Imre. Hozzátette, ennek azért addig meg kell jelennie a Magyra Közlönyben. A fiával együtt dolgozó mórahalmi bérfőző elmondta, ha lejön a literenkénti bő 800 forintos adó, akkor hozzávetőlegesen fele annyiba kerülhet a pálinkafőzetés a gyümölcsös gazdának.

– Azt hallottam, hogy magánszemélyként 86 liter 50 százalékos pálinkát főzhetünk egy évben, és ha ezen felül még akarunk, akkor literenként 700 forintot kell fizetni. Nem bánnám, ha annyi gyümölcsöm lenne jövőre, hogy szükség legyen a pluszpénzre – mondta megkeresésünkre Apró Mihály. A csanyteleki gazdának most is kétféle körtéje van forrásban a birsalma mellett, és akad egy kevés füge is.

2 millió liter

A desztillálóberendezést továbbra is be kell jelenteni az önkormányzatnál, de a főzést megelőzően jelezni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is. Ezért cserébe a hatóság származási igazolást állít ki a párlat eredetéről, és ezzel lehet részt venni a pálinkaversenyeken is. Az otthoni főzés szabályai betartását változatlanul az önkormányzati jegyzők ellenőrzik majd.

– A lehullott gyümölcsök felhasználásának évszázados szokása is tovább élhet azzal, hogy újra adómentes lehet a bérfőzés Magyarországon a korábbi kedvezményes mennyiségig – hangsúlyozta Tállai András. Hozzátette, a koronavírus-járvány ellenére idén október elejéig 947 ezer hektoliterfok volt a bérfőzött pálinka mennyisége. Ez csaknem 1 millió 900 ezer liter 50 százalékos párlatnak felel meg.