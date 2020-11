Felújítják végre a hivatalt

A Magyar Falu programban faluház vagy polgármesteri hivatal felújítására Zákányszék nyerte a legtöbbet Csongrád-Csanád megyében, 28 millió forintot, amiből a Lengyel téri községházát újítják fel.

– A polgármesteri hivatal részleges felújítására fordítjuk az összeget, mert a teljeset nem fe­­dezi, az 50-60 millió lenne – kezdte Matuszka Antal, Zá­kányszék polgármestere. A te­lepülés 28 millió forintot nyert a Magyar Falu programban faluház vagy polgármesteri hi­­vatal felújítására. Az összeggel ők az elsők, ők nyerték a legtöbb pénzt erre a célra.

Korábban a település az is­­kola, a sportcsarnok és az óvoda épületeinek energetikai korszerűsítésére kapott kö­­zel 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást. A pályázat célja önkormányzati intézmények hatékonyabb, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése volt.

A polgármester azt mondta, a legfontosabb feladat az épület teljes elektromos rendszerének felújítása. Az önkormányzati in­tézmények közül ennek a legelmaradottabb a villamos hálózata. Az épületnek egyes részei ugyanis több mint 70 évesek.

– Az átkosban működött itt fodrászat, lakatosműhely, más kisipari szolgáltatók. Ebből lett szakszervezeti iroda, amit többször átépítettek, toldoztak-foltoztak, bővítették irodákkal, ta­­nácsteremmel. A rendszerváltozás után, a 90-es évek elején az akkori önkormányzat megvásárolta a téesztől az épületet. Azóta csak külső, állagmegóvó felújításokra került sor. Ezeket kisebb pályázatokon nyert összegekből biztosítottuk, és teljes napelemes rendszert is ka­­pott. A képviselő-testület min­­dig fontosabbnak tartotta a töb­­bi közintézmény felújítását, azokat engedtük magunk elé, de most végre ennek is elérkezett az ideje – magyarázta a polgármester. Arról is beszélt, hogy milyen felújításokra kerül majd sor jövőre: részleges akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés, ami kazáncserét jelent, teljes belső festés, részleges burkolatcsere és annak felújítása, továbbá új irodabútorokat is vásárolnak.

– A következő évi költségvetésből az önkormányzatnak ezt a 28 milliót ki kell egészíteni egy jelentős, 10 milliós nagyságrendű összeggel – tette hozzá Matuszka Antal. A munkálatok a tervek szerint 2021 második ne­­gyedévében kezdődnek majd.