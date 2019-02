Magyar Nemzet - A kiskereskedelem is nyer a családvédelemmel

Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be Magyarország miniszterelnöke. Hét intézkedésről döntött a kormány, ezeket évente a költségvetés fényében kiegészülhetnek újakkal.



1. Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztésre kerül, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztésre kerül, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedésre kerül.



2. Bővítjük a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és többgyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják.



3. Eddig a korány harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállalt át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most ez bővítésre kerül: már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállal át Magyarország Kormánya.



4. Azok az asszonyok, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



5. Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Családi, azaz legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány. A legalább három gyermeket nevelő családoknak a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.



6. Megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. A szakértői becslések szerint az országban 70 ezer bölcsődei férőhelyre van szükség ahhoz, hogy mindenki, aki szeretné, bölcsödébe járathassa a gyermekét. Jelenleg 49 ezer bölcsődei férőhely van. A teljes bölcsődei ellátás érdekében ezért 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesít a kormány. Az év végéig ebből megépítünk 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, már aki akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét.



7. Bevezetjük a nagyszülői gyedet. A jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük.



+ A kormány minden gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulói számára kétszer, a 9. és a 11. Évfolyamot követően biztosítja a kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét.

Tovább ösztönzi a kiskereskedelem egyes értékesítési területeinek bővülését a kormány második fél évtől érvényes, hétpontos családvédelmi akcióterve, a forgalom növekedése az év vége felé már látható lesz az iparcikkeket, illetve a lakásépítéshez, felújításhoz kapcsolódó termékeket kínáló üzletekben - mondta a Magyar Nemzetnek az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.A napilap keddi számában megjelent cikk szerint Vámos György közölte: tavaly az előző évinél rekordmértékben, hat százalékkal fogyott több árucikk a hazai kiskereskedelemben, amelynek forgalma az idén is eléri a négy-öt százalékot. A gépjárművek mellett az iparcikkek, a tartós fogyasztási eszközök, a bútorok, a lakberendezési tárgyak, a háztartási- és fogyasztási cikkek, a barkács- és műszaki termékek, valamint a lakásépítéshez, felújításhoz kapcsolódó valamennyi termék kereskedelmében forgalombővülést hoz a kormány hétpontos családvédelmi akcióterve. Az intézkedések júliustól lépnek életbe, azonban a családok eddigi fogyasztási szokásaiból látszik, hogy a program több területen kimondottan ösztönzi majd a vásárlásokat - közölte a főtitkár. Vámos György kifejtette: a második fél évtől igénybe vehető támogatások pozitív hatása az üzletek értékesítésében várhatóan az utolsó negyedévben érhető majd tetten először, a családvédelmi intézkedések ugyanakkor középtávon, azaz jövőre, illetve még egy-két évig gondoskodhatnak a kapcsolódó kiskereskedelmi területek bőséges eladási eredményeiről.Az akcióterv a várakozások szerint észrevehetően átalakítja majd a lakossági fogyasztás szerkezetét is. A családi otthonteremtési kedvezmény lehetőségeinek kibővítése, a használt lakásokra is felvehető nagyobb összeg egész biztos, hogy a közvetlenül kapcsolódó kereskedelem bővülésén túl a lakásbérleti piacot is megmozgatja. Arra is számítani lehet, hogy az emberek egyes szolgáltatások igénybevételét visszafogják, kiadásaikat átcsoportosítják, hogy több pénzük maradjon nagyobb banki törlesztőrészletre vagy olyan beruházásokra az ingatlanon, amelyre az állami támogatások nélkül korábban nem lett volna lehetőségük - mondta Vámos György. A szövetség főtitkár rámutatott: az eddig ismert forgalmi statisztikák alapján az uniós viszonylatban is átlagon felüli növekedést felmutató magyarországi kiskereskedelem 2018-ban rekordértékesítést produkált. A boltokban eladott áruk mennyisége, vagyis a bővülés volumene 2017-hez képest hat százalékkal gyarapodott, ami rekorderedmény.