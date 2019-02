Sosem fizettünk még ennyi útdíjat - Tavaly rekordösszeg folyt be az útdíjszolgáltatóhoz

Az előző évinél 6 százalékkal több, bruttó 315 milliárd forint útdíj folyt be tavaly a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatóhoz (NÚSZ), a cég ezzel újabb bevételi rekordot ért el - mondta a társaság vezérigazgatója keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



Bartal Tamás az emelkedő bevételeket a forgalomnövekedéssel indokolta, ami összhangban van a gazdaság erősödésével.



Elmondta: az elmúlt öt és fél évben az útdíjszolgáltatóhoz összesen csaknem 1500 milliárd forint folyt be, ami közvetlen költségvetési bevétel, az úthálózat fejlesztésére fordíthatja az ország. Kiemelte, hogy árbevételét tekintve az állami cégek között a NÚSZ az első öt között van.



Tavaly az e-útdíj rendszerben a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek úthasználatából bruttó 234 milliárd forint bevétel folyt be, ennek 52 százalékát külföldiek fizették. A 3,5 tonna alatti járművekre, döntően a személyautókra 14,5 millió darab e-matricát vásároltak az autósok bruttó 81 milliárd forint értékben.



Bartal Tamás hangsúlyozta: Magyarország földrajzi helyzetéből adódóan erős a tranzitforgalom, a hazai úthálózatot a külföldi fuvarozók, illetve a személyautóval utazók jelentős számban veszik igénybe és amortizálják. A magyar útdíjrendszer ugyanakkor alkalmas arra, hogy a külföldiek úthasználatának díját használat-arányosan beszedje.



Az adatokat ismertetve elmondta: a 3,5 tonna feletti, külföldi tehergépjárművek 40 százaléka román felségjelű volt, tőlük származott a legtöbb, 48 milliárd forint bevétel. A lengyel fuvarozók 16 milliárd, a bolgárok 11 milliárd, a szlovákok 10 milliárd, a szerbek pedig 7 milliárd forintot fizettek be.



Az e-matricákról a vezérigazgató közölte: minden matricatípusból többet adtak el. Az összes eladott matrica kétharmada heti (10 napos) volt. A legnépszerűbb kombináció a személyautók heti matricája, amelynek 53 százalékát külföldi autósok vásárolták meg tavaly, a leggyakrabban román, német, osztrák és szlovák rendszámú autóra.



Hozzátette: bár a heti matrica a legnépszerűbb, tavaly az országos éves e-matrica értékesítése ugrott meg leginkább, 10 százalékkal több fogyott belőle, mint egy évvel korábban.



Változatlanul sikeres a megyei matrica, ezekből 8 százalékkal vettek többet az autósok tavaly, mint 2017-ben. A megyei matricák több mint 90 százaléka Pest megyei volt.



Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a pótdíjakból 7 milliárd forint folyt be tavaly.



Az idei tervekről szólva Bartal Tamás kiemelte a NÚSZ ügyfélszolgálatának továbbfejlesztését, például saját rendszerük összekapcsolását a kormányzati ügyfélkapuval, illetve a pótdíjfizetési lehetőségek bővítését.



A vezérigazgató jelezte, hogy a tehergépjárművek néhány héten belül számíthatnak folyamatos menet közbeni ellenőrzésekre. Tervezik a tehergépjárművek környezetvédelmi besorolásának hatékonyabb vizsgálatát is. Az útdíjfizetési szolgáltató az adatokat a bírságot kiszabó hatóságnak továbbítja.