Tovább nőttek az órabérek: ennyit kereshet ma egy diák Magyarországon

Tovább nőttek az órabérek a diákmunka szegmensben 2019 első negyedévében, a nappali tagozatos diákok által megkereshető átlagos órabér Budapesten nettó 1200 forint, vidéken 10-30 százalékkal kevesebb - közölte az iskolaszövetkezeteket tömörítő Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége (DiákÉSZ) csütörtökön az MTI-vel.



A DiákÉSZ a piac felét lefedő tagjainak összesített adatai alapján kimutatta, hogy a vidéki városok között is jelentős az eltérés, a kisebb településeken, illetve a keleti régióban alacsonyabbak a bérek, mint az Észak-Dunántúlon vagy a regionális ipari központokban, például Debrecenben, Kecskeméten vagy a győri régióban.



A képzettséget nem igénylő, gyors betanítással végezhető munkák jellemző nettó órabére 800-1000 forint körül van. Az egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai gyakornoki munkák esetében IT, mérnöki és pénzügyi területeken nem ritkán 1300-1500 forintos órabérekkel is találkozhatnak a munkát kereső diákok.



A nyelvismeretet, vagy speciális tudást igénylő munkáknál 1000-1300 forint között alakult az órabér.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)