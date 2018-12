Univerzális bankba olvadnak a takarékok

Több mint féléves egyeztetés előzte meg az üzleti stratégia november végi elfogadását. A Takarék Csoport egy modern, a digitalizáció terén aktív, országosan elérhető univerzális bank kialakítását tervezi, amely 2020-ra a jelenlegi takarékok fokozatos, országos fúziójának eredményeként jön létre. A Takarék Csoport működési költségeit 5 év alatt 25-30 milliárd forinttal kívánja csökkenteni, 2023-ra 10 százalékos piaci részesedés elérésével és évi 30 milliárd forint körüli, fenntartható adózott eredménnyel számol.



A mintegy 2500 milliárd forintos mérlegfőösszege alapján az ország negyedik legnagyobb pénzügyi csoportja jelentős átalakuláson ment át az elmúlt időszakban. A 2017 nyarán elfogadott közös üzleti stratégia mentén kialakult az egységes szabályozási környezet, a korábbi félszáz takarék egyesülésével 12 regionális pénzintézet jött létre, és átalakultak a Takarék Csoport központi szervezetei is.



A most elfogadott üzleti stratégia szerint 2020-ig a jelenlegi tizenkét takarékszövetkezet, a három, részvénytársasági formában működő bank, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank több lépcsőben egyetlen univerzális kereskedelmi bankban egyesül. Mellette ugyanakkor megmarad a Takarék Jelzálogbank Nyrt., amely továbbra is szakosított hitelintézetként végzi tevékenységét. Első lépésben a részvénytársasági formában működő szövetkezeti hitelintézetek egyesülnek 2019 április végéig, majd jövő év őszéig a takarékszövetkezetek fúziójából egy új, egyesült takarékszövetkezet jön létre. A tervek szerint 2020-ig az új kereskedelmi bank és az új, egyesült takarékszövetkezet, valamint a mostani Takarék Kereskedelmi Bank egyesülésével áll fel a Takarék Csoport új, univerzális kereskedelmi bankja. Mellette megmarad a Takarék Jelzálogbank Nyrt., amely továbbra is szakosított hitelintézetként végzi tevékenységét. Mind az új kereskedelmi bank, mind a Takarék Jelzálogbank továbbra is szövetkezeti hitelintézetként működik.



Az ügyfelek számára pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatásokat, és a csoport tagjainak különböző szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatok továbbra is a Takarék Csoport tagjaiként működnek majd.