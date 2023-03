A konferencia csütörtökön kezdődött a Földrajz és Földtudományi Intézetben. Apropóját az adta, hogy a közelmúltban számos természeti katasztrófa híre járta be a sajtót a tavalyi országos aszály, a februári törökországi földrengés és a nemrég halálos áldozatot is követelt porvihar kapcsán. A tudósok arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy a klímaváltozással egyes természeti katasztrófák kialakulásának gyakorisága nőhet, és ez sok esetben az emberi életet és az emberi egészéget is veszélyeztetheti. A tanácskozáson négy kontinens körülbelül száz szakembere vesz részt, és azokra a kérdésekre próbálnak választ adni, hogy több ilyen eseményre kell-e a jövőben számítanunk, előre jelezhető ezek kialakulása, illetve fel lehet-e minderre társadalmi szinten készülni.