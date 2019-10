2000 elektromos jármű vásárlását segítette az állam

Eddig kétezer villanyautó megvásárlását segítette az állam, a pályázati lehetőség azonban még nem zárult le.

– A támogatás 2016-ban meghirdetett első szakaszában a kormány több mint 2 milliárd forinttal járult hozzá csaknem 1500 elektromos autó megvásárlásához – mondta a múlt héten Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára hozzátette, akkor a pályázók között a gazdasági társaságok aránya majdnem 60, a magánszemélyeké közel 40 százalék volt.

A márciusban indult második fázis – több mint 700 millió forinttal – csaknem 500 autó vásárlását segítette mostanáig. A pályázók kevesebb mint fele gazdasági társaság, több mint 40 százaléka magánszemély, de az egyéni vállalkozók és önkormányzatok is egyre nagyobb arányban jelentkeznek.

A kormány az elektromos au­­tók terjedéséhez a pénzbeli ösztönzőkön túl az infrastruktúra fejlesztésével is hozzájárul, ezért önkormányzatoknak is hirdetett pályázatot elektromos töltőállomások építésére. Országszerte 64 település kötött szerződést, 38-ban már be is fejeződött a kivitelezés.