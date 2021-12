– Az alapanyagár-emelkedés folyamatos, nem jelentenek már be semmit, csak amikor jön a számla, látjuk, hogy megemelte az élesztőt, margarint, ezt-azt. Hogy ez jövőre hol áll meg, nem tudom megítélni. Annak vége, hogy nagy csinnadrattával bejelentik a pékek, hogy árat emelnek, egyszerűen kiírjuk és kész. A péktermékek ára drasztikusan emelkedni fog, ami engem azért tölt el aggodalommal, mert a piac is reagál, kérdés, hogyan. Mert nekünk is el kell adni, talpon kell maradni, de ha nem emelsz, akkor a vállalkozás megy tönkre, amire az utóbbi években volt is példa bőven – érvelt a szakember, aki szerint a vásárló úgy védekezik majd, hogy tudatosan vásárol kenyeret: ha fél kilóra van szüksége, nem vesz egy kilót.