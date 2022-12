Műanyagedényekből, és műanyag evőeszközökkel esznek januártól a Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola diákjai. Ez abból a szerződésmódosításból derül ki, amit a napokban tettek nyilvánossá a Közbeszerzési Hatóság honlapján. Azt írják, hogy a szegedi közétkeztetést biztosító Suli-Host Kft. kereste meg a Nevelési és Kulturális Intézmények Szolgálatát a József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola ügyében. A változtatásra a cég szerint azért van szükség, mert a jelenlegi tálalókonyha alkalmatlan arra, amire használják. Egészen pontosan a „tálalókonyha fenntarthatatlanságára és annak kihasználatlanságára” hivatkoznak. Ráadásul kevés gyerek eszik ott.

A dokumentumból az is kiderül, hogy enni azért adnak a gyerekeknek. Továbbra is vállalják a közétkeztetés biztosítását, viszont az étel hőtárolós thermodobozokban, műanyag edényekben tálalva viszik ki, és műanyag evőeszközöket adnak hozzá. Ezen kívül elviszik a keletkező kommunális- és ételhulladékot. Azzal is indokolják a módosítást, hogy a gyerekeket nem tudják máshova elküldeni ebédelni.

Szegednek 2016-tól 2023 július 31-ig van szerződése a Suli-Host Kft-vel a gondozási, nevelési, oktatási intézményeinek ellátottjai és dolgozói, valamint egyes intézmények dolgozóinak étkeztetéséről.

Ezen belül évente körülbelül 963 bölcsődésnek, 4092 óvodásnak, 7086 általános iskolásnak, 1180 középiskolásnak, 612 kollégistának, és 1000 köztisztviselőnek vagy közalkalmazottnak kell főzniük. Az összesen több mint 262 ezer adag reggelit, 2 millió 155 ezer adag tízórait, 2 millió 669 ezer adag meleg ebédet, és 2 millió adag uzsonnát jelent.