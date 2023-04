A penzcentrum.hu ismét készített egy Szegedet érintő toplistát. Korábban a város legdrágább utcáit, most a legolcsóbbakat mérték föl. Azt írják, hogy nincs nagy meglepetés, a Csongrád-Csanád vármegyei székhelyen is komoly a szórás a lakásárakban, Szeged legolcsóbb utcáiban már 400 ezer forint alatt is hozzájuthatunk ingatlanhoz, sőt a legfrissebb adatok szerint a legolcsóbb lakásokat 300 ezer forint alatt vásárolhatjuk meg négyzetméterenként. Megállapításuk szerint Szeged legolcsóbb utcája a Csöndes utca 266 ezer forintos négyzetméter árral.

Fotós: Karnok Csaba

KSH és NAV

A lap azt írja, a Központi Statisztikai Hivatalnál elérhető, hivatalos tranzakciókból származó NAV-adatok alapján 2022 második negyedévében átlagosan 522 091 forintot kértek Szegeden egy négyzetméternyi lakóingatlanért. Ugyanakkor az ingatlan típusa szerint komolyabb szórás figyelhető meg a fajlagos árakban és természetesen a tranzakciószámokban is.

A Pénzcentrum a KSH nemrég megjelent kiadványából, azaz az „Ingatlanadattár, Magyarországi lakásárak, 2005-2021" adatsorát felhasználva mutatta, hogy melyek voltak 2021-ben Szeged legolcsóbb utcái. Hangsúlyozták, ez az adat az utcákra vonatkozik, így Szeged egészére vonatkozó 2022-es átlagárakkal történő összehasonlítás csak hozzávetőleges lehet.

A lakók zsebében turkáltunk

Senki sem szereti, ha a zsebében turkálnak a nagy nyilvánosság előtt, ezért a három Csöndes utcai lakos, akikkel csütörtök délelőtt összefutottunk egyike sem akart névvel, fotóval szerepelni a cikkben. Egy fiatal anyuka kisgyerekkel azt mondta, amikor két éve ideköltöztek, 320 ezer forintot fizettek a lakás négyzetméteréért.

– Nem tudom, hogy számolták ki – mondta.

A garázsból kiálló férfit sem lepte meg kérdésünk, olvasta a Pénzcentrum cikkét. Ők a közelmúltban a cikkben említett összeg közel dupláját, 500 ezer forintot fizettek új otthonuk négyzetméterért. A 13. szám alatti házhoz egy férfi tolta be a biciklijét, azt mondta, őt az önkormányzat költöztette ide a Cserepes sorról és még ő is úgy fogalmazott, hogy nem hiszi, hogy ez Szeged legolcsóbb utcája.

Berkes Kriszta ingatlanszakértő Fotó: Karnok Csaba

Nem helytálló adatok

Berkes Kriszta ingatlanszakértő is elkísért minket a Csöndes utcai sétánkra.

– Én ezt a számot nem látom sehol, főleg nem az eladási árakban, de ugyanez igaz a legdrágább ingatlanos cikkre is, mert az ott említett legdrágább utcánál (Derkovits fasor 703 ezer forint/nm) sokkal drágább ingatlanok is vannak Szegeden. A Palánk utcában négyzetméterenként egymillió forintért is adtam el lakást. Nem gondolom, hogy ezek helytálló adatok. Ha csak a panelokat nézzük, akkor Tarján városrész, Űrhajós utca, Budapesti körút, Szilléri sor a legolcsóbb utcák. Téglaépítésű ingatlanok esetében valóban említhetjük a Csöndes utcát, vagy mondjuk a Londoni körút egy bizonyos szakaszát. Móravároson akadnak még utcák, ahol vannak olyan elhanyagolt ingatlanok, amelyek rontják az összképet, hiába épül ott egy új társasház. Azt látom, hogy azért Szegeden ezek a lepusztult ingatlanok egyre inkább kezdenek kiszorulni – mondta a szakértő.