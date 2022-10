Nem először megy szembe Botka Lászlóval Joób Márton, aki egyébként a polgármester frakciótársa a szegedi közgyűlésben. A képviselő most azt kéri a városvezetéstől, hogy ne zárják be a Mars téri piacot karácsony előtt. A közgyűlés legutóbbi ülésén döntött úgy, hogy a piac december 19-től jövő év február 28-ig nem nyit ki hétfőnként. Ez egyébként annak az intézkedéscsomagnak a része, amit Kovács Tamás gazdasági alpolgármester terjesztett be a közgyűlés elé, és szinte minden városi intézmény bezárásáról szól.

Joób Márton lapunknak eljuttatott közleményében emlékeztetett, hogy Szeged város közgyűlése Botka László javaslatára október 21-én arról döntött, hogy bezárnak a sportlétesítmények, kulturális intézmények és a téli hónapokban hétfőnként a Mars téri piac is. A képviselő hozzátette, hogy a közgyűlés előtt arra kérte a testületet, hogy vegyék figyelembe a kereskedők és a lakosság érdekeit is, és eszerint hozzák meg a piac bezárására, illetve nyitvatartási idejének csökkentésére vonatkozó döntést.

Joób Márton nem kíméli Rácz Attilát sem. Szerinte az elmúlt években Rácz ügyvezetése alatt számos átgondolatlan intézkedés történt a kereskedőkkel, illetve a piacot használó szegediekkel szemben. Példaként említette a Cserepes sori piac bezárása körüli zűrzavart, ahol nagyon félrecsúszott a kommunikáció a kereskedők és az önkormányzat között. Éppen ezért is tartja kiemelten fontosnak a jó kapcsolatot, párbeszédet a piacon árusító személyekkel és az ott vásárló szegediekkel.

A képviselő azt írta, hogy a karácsony előtti napok kiemelten fontosak a kereskedőknek és a szegedieknek is. „Éppen ezért elhamarkodott és nem átgondolt döntésnek gondolom – takarékosságra hivatkozva – az aranyvasárnap utáni hétfői zárva tartást” – fogalmazott. Hozzátette: különösen fájó ez úgy, hogy a piacon árusítókkal nem történt egyeztetés, mert sajnálatos módon az ügyvezető és a kereskedők között, legalábbis az információi szerint nincs is kapcsolat.

Joób Márton korábban meglehetősen éles és személyeskedő vitába keveredett a polgármesterrel. Joób szerint a Szegedi Sport és Fürdők Kft. alulteljesít, az Anna fürdő botrányos, éves szinten százmilliós hiánnyal küzd, a cég vezetője, Pappné Nagy Katalin pedig alkalmatlan a feladatának ellátására.