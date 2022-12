Kitúrja a szerencsénket

Szilveszterkor hagyományosan sertéshúst fogyasztunk, aminek több oka is van. Egyes magyarázatok szerint azért a malac vált az évforduló állatává, mert orrával előre túr, a jövőbe mutat, és közben kifordítja a szerencsét a földből, míg más feltételezések szerint a jóléttől kövér, zsíros malac hozza el a szerencsés új évet, és vannak, akik az állatot a fejlődés szimbólumának tartják. A tradíció szerint szilveszter éjjelén, illetve az újév első napján megalapozhatjuk a következő év szerencséjét. A legismertebb szerencsehozó étel a sült malac, amelynek a szájába négylevelű lóherét is szoktak tenni. A malac a bőség jelképe, a mondás is úgy tartja: a szerencsésnek malaca van.