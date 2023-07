Összesen tizenkilenc 17 és 22 év közötti fiatal vett részt a héten a Magyar Honvédség 4. Területvédelmi Ezred 46. Területvédelmi Zászlóaljának ejtőernyős táborán, amelyet a szegedi repülőtéren és Tiszaszigeten rendeztek meg. Nagy László őrnagy, a zászlóalj megbízott törzsfőnöke elmondta, hogy a fiatalok nagyobb része Szegedről és környékéről érkezett, de volt, aki Budapestről jött. Az első két napot Tiszaszigeten töltötték. Ott egy elméleti képzést kaptak, annak ellenére, hogy korábban már mindegyikük ismerkedett az ejtőernyőzéssel. A hét maradék három napja pedig már a szegedi repülőtéren telt, ahol ugorhattak is. Az őrnagy azt is elmondta, hogy az ugrásokon kívül egyéb foglalkozások is voltak, vagyis katonás napirendet tartottak. Az időjárás is kegyes volt hozzájuk, csak csütörtökön fújt annyira a szél, hogy csupán egy kört tudtak ugrani a táborozók. De ennek ellenére életre szóló élményt kaptak a résztvevők. Nagy László azt is elmondta, hogy korábban megtartották a Vértezd fel magad! Tábort, amelyet kifejezetten hátrányos helyzetű gyereknek szerveztek, akik gyermekotthonokból és nevelőszülőktől érkeztek.

A Honvédelmi Minisztérium korábban azt közölte, hogy júniustól augusztusig csaknem száz táborban, 135 turnusban táborozhatnak a fiatalok. Idén 17-féle különböző honvédelmi témájú táborból lehet választani az ország 59 helyszínén. Honvédelmi táborokat évek óta rendeznek Csongrád-Csanád vármegyében Tiszaszigeten, Hódmezővásárhelyen és Szentesen is.

A tematikusan megszervezett ötnapos táborokban többek között életmentést gyakorló, túlélő és önvédelmi foglalkozásokat kínálnak, de a megismerkedhetnek a gyerekek a lovaglás, a vitorlázás fortélyaival is. A harcostáborok mellett szerveznek erdei, túlélő-, lovas, honvédelmi sportokat űző, felderítő, vitorlás-, hagyományőrző és motivációs táborokat. A különböző tematikájú táborok napirendje is eltérő. De általában az öt nap alatt délelőttönként elméleti foglalkozást tartanak a gyerekeknek, délután pedig a gyakorlati részek következnek. Ahogy az „igazi” katonáknál, itt is van naponta körletszemle, vagyis megnézik, hogy a gyerekek rendet tartanak-e maguk körül.