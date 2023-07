Mintha az 1996-ban bemutatott, világszerte zajos sikert arató film, A függetlenség napja elevenedett volna meg csütörtökön este Szegeden. A fényképen is látható, hatalmas vörösesbarna felhő jelent meg a város felett, de most, szerencsére elmaradt az ítéletidő, végül is nem egy filmben élünk. A különleges égi képződményt nemcsak Tarjánból, hanem Felsővárosból is jól lehetett látni.

Gál Tamástól, a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék vezetőjétől megtudtuk, hogy csütörtökön több zivatarcella és szupercella haladt el a vármegyeszékhely térségében. A felhő különleges színét az adta, hogy a napnyugta miatt szinte „alulról világította meg” a nap. A tanszékvezető szerint a rendkívüli vöröses szín a nagy magasságban már napok óta a térségünkben jelen lévő kanadai erdőtüzekből származó koromnak köszönhető. Maga a felhő jó eséllyel egy cumulonimbus (zivatarfelhő) volt. Az alján található kitüremkedések az ún. mammatus felhőalakzatok. Ezek inverzió jelenlétére és heves feláramlásra utalnak, ami ha a körülmények megfelelőek tuba vagy tornádó felhőalakzattá tudnak fejlődni.